安心出行｜今推3.5.0更新版本　新增同行人士自動檢測「紅黃碼」功能等

「安心出行」流動應用程式今日(31日)推出3.5.0更新版本，新增包括為同行人士的「疫苗通行證」加入自動檢測「紅黃碼」功能，以及簡化自我申報流程，方便確診用戶於第7天或其後可直接以「安心出行」程式「一鍵申報」提早完成隔離規定。

增按鈕方便用戶申報快測陰性結果

政府資訊科技總監辦公室(資科辦)表示，更新版本新增了按鈕方便用戶申報快測陰性結果，確診用戶如符合提早完成隔離的規定，包括至少打兩針及在第6和第7天(或其後連續兩天)均在快測獲陰性結果，最早可於第7天在程式內選擇「快速抗原測試陰性結果或康復出院聲明」按鈕，直接進行「一鍵申報」，「紅碼」會隨即回復為「藍碼」，方便快捷。

此外，新版本會在同行人士的「疫苗通行證」中，加入自動檢測「紅黃碼」功能，用戶在程式儲存同行人士的「疫苗通行證」後，程式會透過網絡連線自動檢查，並將確診或從海外地區或台灣抵港的同行人士的「疫苗通行證」分別轉為「紅碼」或「黃碼」，以識別有較高傳染風險的人士。

自動提示用戶康復紀錄過期或失效

同時，新版本亦會自動提示用戶康復紀錄已過期或失效，如用戶曾確診並將康復紀錄二維碼設定為「疫苗通行證」，程式會在康復紀錄過期或失效後，提醒用戶須更新疫苗接種紀錄，以符合當前「疫苗通行證」的接種要求。