安心出行｜前創科局長曾稱毋須實名制今研推出　盧寵茂：變幻是永恒非不信市民

本港疫情有反覆上升趁勢，今日公布新增2,863宗確診，醫務衛生局局長盧寵茂在疫情記者會上宣布，周五起居家隔離者須戴電子手環，同時政府研究將「安心出行」轉實名制，並增加「紅黃碼」，防止確診者進入處所。被問到前創科局長薛永恒曾稱「安心出行」毋須實名制，兩屆政府就有關問題有否溝通時，盧寵茂回應變幻是永恒的，又說現時無封城考慮。

盧寵茂稱，有關政策的改變其實「變幻是永恒」，指當局要變革的原因正是應對這些「變幻」，強調疫情是不停地改變，政策亦要因應不同情況而作出改變，他不認為改變有關政策就表示與上屆政府有衝突，強調時間不同就有改變需要。他又說，措施並非不相信市民，惟很難保證所有市民都會遵守法例，正如社會需要警察和法庭一樣。

稱暫無「封城」考慮

至於「封城」方面，盧寵茂表示，現屆政府想做到精準抗疫，因此現時政府推出的措施，是不希望令市民和社會增加成本，強調現時政府並無「封城」考慮。

他補充，「安心出行」實名制主要是為了辨別不同風險人士，而不是用於追蹤，不會限制大部份無確診和無檢疫市民的自由，強調「安心出行」實名制越快實施越好，當中「黃碼」暫時不會影響乘坐交通工具，但與「紅碼」一樣，不能進入高危場所，例如醫院、院舍，亦不能進行會除口罩的活動。