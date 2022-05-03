安心出行｜據報程式內置人臉識別　資科辦：沒有亦毋須用

現時「安心出行」是進出多項處所的必備程式，但有傳媒拆解多個版本的「安心出行」後，發現程式安裝檔均內置人臉識別模組，具有包括識別臉部五官特徵和位置的功能。報道指，礙於政府拒絕公開「安心出行」的源代碼，無法確定程式運作時有否進行人臉識別。
2020年版本已載有相關模組
《傳真社》今日報道，指拆解上月18日更新的3.2.0版本和版本1.0.4、1.0.5、2.1.4、2.1.5、3.0.2和3.1.0的Android「安心出行」，發現程式載有人臉識別模組，並寫有偵測人臉特徵的代碼，偵測包括嘴、臉頰、眼睛、耳、鼻尖和耳珠等特徵的位置，並可將各特徵轉化為數據，另可偵測目標頭部傾側的角度，計算目標雙眼打開以及正在笑的機率。
報道指，從舊版本的發現可見有關模組自2020年推出「安心出行」時已存在，但其網站和電話應用程式商店的介紹，均無提及程式具備有關功能。
資科辦：承辦商用現成模組寫App
政府資訊科技總監辦公室發言人今日(3日)發表聲明，指跟進事件後得悉承辦商在開發「安心出行」程式時，應用了市場上一個現成的模組以操作手提電話鏡頭，進行運作需要的掃描程序，即掃描及識別場所二維碼、電子針卡二維碼和的士車牌號碼等。資科辦強調，程式推出至今的運作，從來沒有亦毋須採用人臉識別功能。
報道指政府收查詢前不知情
發言人續指，由於得悉有關模組亦同時包括人臉識別相關的預設功能，資科辦已要求承辦商研究在不影響程式正常運作的前提下，從模組中刪除與人臉識別相關功能，以釋除公眾疑慮。《傳真社》報道亦提到，政府在接獲其查詢前，並不知悉「安心出行」程式裡有該人臉識別模組。