安心出行｜據報程式內置人臉識別　資科辦：沒有亦毋須用

現時「安心出行」是進出多項處所的必備程式，但有傳媒拆解多個版本的「安心出行」後，發現程式安裝檔均內置人臉識別模組，具有包括識別臉部五官特徵和位置的功能。報道指，礙於政府拒絕公開「安心出行」的源代碼，無法確定程式運作時有否進行人臉識別。

2020年版本已載有相關模組

《傳真社》今日報道，指拆解上月18日更新的3.2.0版本和版本1.0.4、1.0.5、2.1.4、2.1.5、3.0.2和3.1.0的Android「安心出行」，發現程式載有人臉識別模組，並寫有偵測人臉特徵的代碼，偵測包括嘴、臉頰、眼睛、耳、鼻尖和耳珠等特徵的位置，並可將各特徵轉化為數據，另可偵測目標頭部傾側的角度，計算目標雙眼打開以及正在笑的機率。

報道指，從舊版本的發現可見有關模組自2020年推出「安心出行」時已存在，但其網站和電話應用程式商店的介紹，均無提及程式具備有關功能。