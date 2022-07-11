安心出行｜擬推「黃碼」換縮短旅客檢疫　江玉歡：非全撤便不收貨

政府今日(11日)預告「安心出行」程式將改為實名制，並推出「紅碼」和「黃碼」安排，限制確診者和旅客抵港初期在社區的活動。立法會選委界議員江玉歡認為，現時廣泛應用的「安心出行」和「疫苗通行證」，當時也需要一段長時間才令市民接受，多條法例也因而修改配合，批評政府再推出一項新東西，為長者和不諳資訊科技的一群徒添不便，亦為一少數人而影響全香港人。

江玉歡續說，很多細節當局仍未交代，認為現階段欠缺細節便公布就沒有意思，又形容每當公布新事物，在本港和海外均會掀起一股討論,促當局「肯定少少先講」。

批家居隔離戴手環及轉「紅碼」擾民

就當局擬推出「黃碼」，容許抵港人士縮短指定酒店檢疫期，江玉歡直言如非全數7日可毋須入住指定酒店就「唔收貨」。她解釋，政府推出新政策時應該要有誘因，讓市民感覺「正啊」、可作「交換」，而現時僅縮短檢疫期，認為不論「5+2」或「3+4」的酒店檢疫及家居健康監察安排，海外返港港人俱會不滿意。

另外，政府在要求家居隔離的確診者戴電子手環的同時，計劃安排他們轉為「紅碼」。江玉歡直言措施擾民，指雖然餐飲處所最著重檢查食客二維碼，但認為港人已現抗疫疲勞，「仲要考人顏色比賽？」

料將來僅餐飲處所著緊「紅黃碼」

江玉歡認為，政府理應感受到民情，但社會仍有市民抗拒或不信任「安心出行」，不知政府是否已考慮市民會否對新安排有大反彈。她預計，屆時只會有餐飲處所較為緊張，其餘處所則不會著緊，例如大多進入商場的市民均不理會「安心出行」相關規定，「政策冇人緊張即係冇用」，建議醫務衞生局長盧寵茂親自落區視察，「去IFC(國際金融中心商場)睇睇啦！」