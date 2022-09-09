安心出行｜新增「檢測登記碼」簡化核酸檢測登記流程  減市民現場輪候登記時間

政府發言人今日(9日)宣布，在「安心出行」流動應用程式新增「檢測登記碼」功能，讓巿民預先自行填寫個人資料，以簡化核酸檢測的登記流程，減省在檢測點現場輪候及登記的時間。

「安心出行」的最新3.4.2版本現已於各大流動應用程式平台上架，巿民可以經相關平台更新程式，以獲取「檢測登記碼」。「檢測登記碼」操作簡易，市民預先填寫檢測時所需登記的個人資料後，系統會自動將該些資料生成用戶專屬的二維碼。二維碼會加密儲存於用戶本人的流動電話「安心出行」程式內。市民只須在程式填寫資料一次，日後便可在每次接受核酸檢測時重複使用同一個「檢測登記碼」二維碼。