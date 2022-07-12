安心出行｜李家超：「紅黃碼」暫僅針對確診及酒店檢疫者　用在非抗疫範圍非事實 (持續更新)

本港疫情有上升趨勢，政府計劃將「安心出行」實名制，並仿效內地增加「紅黃碼」，加強防疫工作。行政長官李家超今日出席行會前見傳媒，表示「紅黃碼」只針對確診者和酒店檢疫人士，用在非抗疫範圍並非事實。

李家超解釋，目前「紅黃碼」範圍相對窄，「紅碼」只針對確診者，「黃碼」只針對酒店檢疫人士，其他人不受影響，推出目的是確保感染患者不會將病毒傳染他人，並優化入境後酒店檢疫日數，長遠是希望應對像第五波疫情高峰時，醫院出現超負荷的情況，同時希望盡量將防疫抗疫規限減至最低，減少對市民影響，強調政府目前在聽意見，期待將「紅黃碼」新措施與現有制度接軌，最終結果會在決定後再公布。

稱 港用任何方法處理疫情須合法

被問到有人擔心「紅黃碼」或成為疫情以外的政治工具，內地河南省政府用「紅碼」來限制銀行存戶的存款自由出入，對此港府會否效法，李家超回應，香港用任何方法處理疫情一定會符合法律，香港是守法的地方，政府必然會守法，強調將任何措施用在非抗疫範圍是不會發生，亦不切實際，如任何人在這方面嘗試製造事端都並非事實，不會發生，呼籲公眾不要相信，政府會做好解說工作。

此外，李家超表示，明日會親自率領6名正副司長及特首辦主任，出席立法會首次前廳交流會，與議員會面，他又說早前宣布成立的4個工作小組，包括「土地及房屋供應統籌組」、「公營房屋項目行動工作組」、「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」和「地區事項統籌工作組」今日會召開首次會議，他對4個工作組的積極程度感到滿意。