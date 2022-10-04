安心出行｜梁子超倡取消強制使用　質疑無法發揮追蹤功能

政府推出「安心出行」程式兩年，市民掃描場所二維碼的行為亦由最初的建議演變成法例要求。呼吸系統專科醫生梁子超稱，「安心出行」本身設計並非用作追蹤，「既然你一路都無用，亦實際上冇發揮過作用，點解唔依家就停咗佢？」

梁子超在一個電台節目稱，市民進入大型建築物和商場後，就算有掃描「安心出行」也可能因身處不同位置，無法知悉曾否與患者接觸。不過，他指表列處所現將「安心出行」與「疫苗通行證」綑綁運作，料現階段難以在相關處所取消用「安心出行」。衞生防護中心總監徐樂堅上周表示，以往會透過「安心出行」作個案追蹤，但現已減少以此追蹤的需要，惟相信用「安心出行」已成市民「生活小習慣」。

形容4人限聚令「名存實亡」

另外，梁子超指本港已建立群體免疫、疫情持續放緩，形容目前是盡快放寬社交距離措施的「黃金機會」。他解釋，商業區和假期的鬧市人頭湧湧，質疑如何做到4人限聚，直言如果想復常4人限聚便已「名存實亡」，促請當局取消。他同時建議，食肆應毋須再在枱與枱之間放隔板。

港府上周實施「0+3」入境措施，梁子超指抵港首3日確診的人數，只佔輸入個案約1%，相對每日數千宗本地病例風險較低，認為政府可盡快推行「0+0」，以及取消抵港後強制核酸檢測要求，但短期內仍要維持機場抵港檢測。

