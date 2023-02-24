安心出行｜涉用假安心App進入境大樓 23歲女文員判罰80小時社服令

去年11月1日起，所有出入政府公共場所的人士，必須強制使用「安心出行」應用程式。新例實施首日，警方在灣仔入境事務大樓拘捕4男1女，指他們使用虛假「安心出行」應用程式，以涉嫌犯行使虛假文書罪將他們拘捕，其中23歲女文員認罪，今日（24日）在東區裁判法院被判80小時社會服務令。

23歲女被告伍敏怡早前承認控罪，同意案情指，政府公布於2021年11月1日，所有人進入政府大樓前均須使用「安心出行」應用程式掃描二維碼，屬強制措施，而涉案入境事務大樓則屬政府物業。

主任裁判官徐綺薇判刑時指，政府因疫情嚴峻而推出「安心出行」，藉程式追蹤感染個案以盡快阻截社會傳播鏈，保障公眾健康安全。被告用假程式，令政府不能有效達致協助市民抗疫目標。但考慮辯方求情指被告當時誤信網上資訊，擔心「安心出行」存有私隱風險而用假程式，現已感自責內疚，相信被告因一時愚昧犯案，相關報告亦正面，認為判處社會服務令足以反映控罪嚴重性。

5人被控侵入公共機關物業單位

5名被告為莫冠恒(45歲、審計主任)、黃梓軒(29歲、入境事務助理員)、陳國飛(34歲、入境事務主任)、伍敏怡(23歲、文員)及文劍偉(28歲、運輸工人)。控罪指，5人於2021年11月1日，在灣仔告士打道7號入境事務大樓無合法辯解或解釋而侵入屬於公共機關，或公共機關管轄或管理的物業單位。