安心出行｜研實名制識別確診者 盧寵茂指感染者不應有自由周圍去

疫情至今，政府在港推行「安心出行」和「疫苗通行證」等措施，盧寵茂表示正考慮「安心出行」實名制，並仿傚內地或澳門推行「紅黃綠」碼，以限制確診者及高風險人士在社區活動，強用作識別確診人士，並非追蹤，又指自由與自私容易被混淆，感染人士不應有自由「周圍去」。

醫務衞生局局長盧寵茂今日在一個電台節目中表示，當局研究「安心出行」程式實名制，當有市民核酸檢測陽性，即確診，其程式會轉為「紅碼」，以限制他們進入部分場所；他又提到，社會上有意見希望縮短回港檢疫期，改用家居檢疫，但相關檢疫人士同樣有風險，有可能是確診個案，同樣不應出入上述地方，故可能出現「黃碼」，不能到高風險地區，但或可以「點對點」上班。他強調，「紅黃綠碼」是現時方向，不過具體如何劃分不同碼，仍然有待研究。

稱未有實行時間表但「 越快越好」

他又強調當局不會無緣無故把市民的程式轉「紅碼」，其作用主要是識別確診人士，並非追蹤。他說如果有方法識別到正檢疫或隔離人士，對於沒有受到感染的市民亦會較安心，不會擔心有病毒「周街走」。他又說，自由與自私有時容易被混淆，感染人士不應有自由「隨便周圍去」。至於何時實行未有時間表，但越快越好。



盧寵茂說，現時每日有近3,000人確診，部分人的家居環境適合居家隔離，當局要研究在執行隔離令時，確保相關人士不會進入社區。他說，當局最擔心是這些人士會進入高風險場所，包括醫院或院舍，從而感染到醫護人員或院舍長者等。而新一屆政府提出要更精準抗疫，希望檢疫和隔離亦可以做到更精準及人性化，亦有相關法例限制市民檢疫或隔離，若離開檢疫或隔離地點均是違法，但當局在執法上遇到困難，「安心出行」程式實名制正是幫助當局執法。