安心出行｜部分人擁有多部手機，林哲玄：隨電話卡有實名功能不夠穩妥。（資料圖片）

政府表示，明年2月安心出行將隨電話卡有實名功能。醫療衛生界立法會議員林哲玄認為，只是電話卡有實名制並不穩妥，加上要到明年2月才有電話卡實名制，屆時香港或許已經經歷多一波疫情。

林哲玄在一個電台節目中表示，現時是7月，如果等到明年2月落實電話卡實名制，期間可能出現新一波疫情。而且暫定的實名制跟他理解的實名制仍有距離，他認為實名制需確定能否有效識別手機持有人是否真正本人，部分人擁有多部手機、太空機及雙卡機等，需研究如何處理。

至於由今日起，若旅客在深圳灣口岸檢測陽性，需即時入住隔離設施，林哲玄認為做法無問題，但要考慮允許檢測陽性的旅客，可按實際情況居家隔離，與整體抗疫措施的安排看齊。

方保僑：安心出行綁定電話卡等同實名制

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，安心出行顯示紅、黃碼，手機一定能夠上網，才能讓二維碼轉色，估計安心出行隨電話卡實施實名制後，衛生署可以致電無做強檢的人士，或委托警方向電信商申請，查找電話用戶的大概活動位置。但他相信安心出行隨電話卡有實名功能，需要做綁定電話號碼的程序，或要修改安心出行程式，做法與現時儲值支付工具應用程式，或網上銀行相同，透過輸入驗證碼綁定電話號碼，等同實名制。