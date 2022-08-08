安心出行｜配合3+4檢疫方案 資科辦推更新支援紅黃藍碼顯示

政府今日(8日)公布放寬7天酒店檢疫期，改為「3+4」檢疫方案，即3天酒店檢疫和4天家居醫學監察，當局同時推出「紅黃藍碼」配合「3+4」檢疫方案。資科辦最新為「安心出行」推出3.4.0版本更新，支援「紅黃藍碼」顯示。
海外旅客本周五(12日)起，會按風險級別獲發不同「疫苗通行證」，程式會比對政府系統，確診人士會顯示「紅碼」，居家醫學監測人士則會顯示「黃碼」，期間不准進入「疫苗通行證」的表列處所，包括食肆、酒吧、酒館、遊戲中心、浴室、健身室、美容院、派對房間等，亦不能進入安老院舍、殘疾院舍、學校及指定醫務處所等；當檢疫期完結，「安心出行」將會自動轉為「藍碼」。行政長官李家超今日早上在記者會強調，「紅黃藍碼」只針對入境旅客，暫時無計劃擴展至密切接觸者。
手機無上網掃瞄器仍可偵測「紅碼」
當局今日又特別強調，如果確診人士的手機無上網功能，二維碼雖然會顯示為「藍碼」，但掃瞄器能夠偵測到「紅碼」，並提醒用戶更新有關二維碼。當用戶開啟上網功能，系統會自動偵測並更新為「紅碼」。政府提醒持「紅碼」的確診人士必須檢疫隔離。
「黃碼」者不得進入指定處所員工不受限
另外，醫務衞生局回應傳媒查詢表示，「疫苗通行證」被區分為「黃碼」的人士，均不得以顧客或訪客(包括陪診者或照顧者)身分進入以下處所：
- 有主動核查「疫苗通行證」的表列處所（即餐飲處所（包括酒吧／酒館）、遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院及按摩院、會址、夜店／夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、體育處所、泳池、郵輪、活動場所、理髮店／髮型屋及宗教處所）；以及
- 安老院、殘疾人士院舍、學校和指定醫療處所
在該等處所上班、上學及在指定醫療處所接受服務的「黃碼」人士不在「疫苗通行證」限制之內，但需視乎僱主或負責人有否就個別處所按自身需要訂立額外規定或要求。換言之，若「黃碼」人士是該等處所的員工、教職員或學生，如處所或校方無額外限制，他們可以在醫學監察期間上班、上學。需要在指定醫療處所求診或接受治療的人士亦不會受限，但探訪者、陪診者或照顧者不可以是「黃碼」人士。「黃碼」人士在相關處所必須嚴格遵從防疫措施，包括佩戴口罩。