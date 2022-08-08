安心出行｜配合3+4檢疫方案 資科辦推更新支援紅黃藍碼顯示

政府今日(8日)公布放寬7天酒店檢疫期，改為「3+4」檢疫方案，即3天酒店檢疫和4天家居醫學監察，當局同時推出「紅黃藍碼」配合「3+4」檢疫方案。資科辦最新為「安心出行」推出3.4.0版本更新，支援「紅黃藍碼」顯示。

海外旅客本周五(12日)起，會按風險級別獲發不同「疫苗通行證」，程式會比對政府系統，確診人士會顯示「紅碼」，居家醫學監測人士則會顯示「黃碼」，期間不准進入「疫苗通行證」的表列處所，包括食肆、酒吧、酒館、遊戲中心、浴室、健身室、美容院、派對房間等，亦不能進入安老院舍、殘疾院舍、學校及指定醫務處所等；當檢疫期完結，「安心出行」將會自動轉為「藍碼」。行政長官李家超今日早上在記者會強調，「紅黃藍碼」只針對入境旅客，暫時無計劃擴展至密切接觸者。

手機無上網掃瞄器仍可偵測「紅碼」

當局今日又特別強調，如果確診人士的手機無上網功能，二維碼雖然會顯示為「藍碼」，但掃瞄器能夠偵測到「紅碼」，並提醒用戶更新有關二維碼。當用戶開啟上網功能，系統會自動偵測並更新為「紅碼」。政府提醒持「紅碼」的確診人士必須檢疫隔離。