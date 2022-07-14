安心出行｜隨電話卡明年2月實名登記 孫東：自然有實名功能

創新科技及工業局長孫東接受網媒訪問，表示正與醫務衛生局商討改良「安心出行」，又指「安心出行」的角色不會變，無實名追蹤功能，但隨著電話卡最遲明年2月23日完成實名登記，而「安心出行」程式與手機綑綁，屆時「安心出行」自然有實名制功能。

孫東又指，香港未有完整的中央數據系統，政府現在和未來都無意、亦不可能用「安心出行」做追蹤。對於政府計劃針對確診者和抵港人士增設「紅黃碼」，有關做法會否擴展至密切接觸者，孫東指政府決策會總體考慮了解各方意見，不用擔心政府會硬推社會強烈反對的政策。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，如果在「安心出行程」式加入實名制是擾民，形容本港在實行購買演唱會門票實名制也擾攘多時，市民擔心程式會涉及私隱和追蹤個人行蹤，陽容政府應該三思。他又指，與政府在第五波疫情初期考慮做全民强制檢測一樣，若錯過時機仍要堅持推行，得失將不成比例。

田北辰：盧寵茂在抗疫上「想考一百分」

田北辰又說，在安心出行增設「紅黃碼」引起社會反響，反映若政府想將内地一套搬到香港，將難以向社會解釋，亦令人擔憂香港是否仍有高度自治。他形容醫務衛生局長盧寵茂在抗疫上「想考一百分」，但措施會有代價。他又指，政府在公布研究有關安排後，衛生部門仍然未知細節，引起很多不必要討論。