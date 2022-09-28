安心出行｜7醫生「免針紙」下月失效 政府將更新處所二維碼掃瞄器

7名私家醫生涉嫌濫發「免針紙」，政府昨日宣布他們發出的「免針紙」，將於下月12日起失效。助理政府資訊科技總監張宜偉表示，會根據衞生署名單，更新處所的「驗證二維碼掃瞄器」，防止市民憑涉事「免針紙」進入表列處所，期望能清晰告知市民二維碼已失效。

親子針卡毋須證明親屬關係

張宜偉在一個電台節目中表示，「安心出行」昨日已更新，容許加入最多8名同行者的疫苗通行證，他形容，新功能運作暢順，受家長歡迎。他指，當用戶掃瞄「安心出行」後，就會顯示主用戶的疫苗通行證，橫掃就可以揀選同行人的疫苗通行證供處所人員掃瞄。 又稱，明白長者或兒童可能有多名照顧者，市民將15歲或以下和年滿65歲人士等獲豁免人士的疫苗通加入安心出行時，毋須先證明與對方有親屬關係。他又稱，目標在10月前再更新安心出行，展示所有同行人的疫苗通屬於紅、黃或藍碼，而現時處所已可透過「驗證二維碼掃瞄器」，識別相關疫苗通是否符合要求。

衞生署傍晚發稿回應醫學豁免證明書查詢

衞生署發言人強調，署方一直積極跟進、嚴肅處理事件，並已即時停止相關醫生透過醫健通（資助）系統簽發醫學豁免證明書的資格。醫務衞生局和衞生署亦已將個案轉交香港醫務委員會跟進。

發言人說，政府發現相關異常情況後，衞生署已即時停止相關醫生參與2019冠狀病毒病疫苗接種計劃的資格，並正收回已向其發放的新冠疫苗，他們不能繼續為市民接種新冠疫苗，同時亦已停止相關醫生在署方其他資助計劃（其他疫苗資助計劃和長者醫療券計劃等）下的資格，他們不能再簽發醫學豁免證明書作疫苗通行證之用。

衞生署已再次提醒私家醫生提升接種率對鞏固有效的防疫屏障的重要性。衞生署向醫生發出的指引已詳細列明不適合接種疫苗的醫學原因。醫生只應在證實相關人士並不適合接種本港現時提供的克爾來福疫苗和復必泰疫苗後，方可發出醫學豁免證明書。在考慮簽發醫學豁免證明書時，醫生必須參考衞生署指引，並遵從《香港註冊醫生專業守則》，根據臨床判斷，就病人是否符合清單上不適合接種的原因作出臨床決定。

政府會繼續密切監察醫生簽發醫學豁免證明書的情況，如有發現異常情況、違反《香港註冊醫生專業守則》或任何涉及刑事成分的行為，定當嚴肅處理，把相關資料轉交香港醫務委員會及執法部門跟進。