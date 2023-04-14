安心出行｜950萬下載不及另一政府App　去年7個政府程式下架

政府各個部門不時推出電話應用程式(App)，為市民提供資訊或服務。資訊科技總監辦公室表示，截至今年1月31日，疫情期間陪伴港人兩年多的「安心出行」下載量達950萬次，但仍不及由香港天文台開發的「我的天文台」App，總下載次數高達970萬次。至於第三高下載量的App，是醫務衞生局轄下的「醫健通」。

智方便App逾180萬人登記

資訊科技總監辦公室回覆立法會特別財委會書面提問指，頭10最多人下載的App除首三名外，依次為260萬次下載的運輸署「香港出行易」、250萬次下載的香港電台「RTHK On The Go」、逾180萬人已登記的「智方便」、130萬次下載的勞工處「互動就業服務」、100萬次下載的入境處「香港入境事務處」，以及下載次數不足100萬的「香港政府通知你」、公務員事務局的「政府職位空缺」。