安心出行｜950萬下載不及另一政府App　去年7個政府程式下架

政府各個部門不時推出電話應用程式(App)，為市民提供資訊或服務。資訊科技總監辦公室表示，截至今年1月31日，疫情期間陪伴港人兩年多的「安心出行」下載量達950萬次，但仍不及由香港天文台開發的「我的天文台」App，總下載次數高達970萬次。至於第三高下載量的App，是醫務衞生局轄下的「醫健通」。
智方便App逾180萬人登記
資訊科技總監辦公室回覆立法會特別財委會書面提問指，頭10最多人下載的App除首三名外，依次為260萬次下載的運輸署「香港出行易」、250萬次下載的香港電台「RTHK On The Go」、逾180萬人已登記的「智方便」、130萬次下載的勞工處「互動就業服務」、100萬次下載的入境處「香港入境事務處」，以及下載次數不足100萬的「香港政府通知你」、公務員事務局的「政府職位空缺」。
政府過去3年推出20個App
各個政策局和部門過去3年共推出20個App，當局又交代它們的總下載次數。若撇除推出未滿一年、只服務特定對象的App，截至今年1月31日最低下載次數的現存App是政制及內地事務局推出的「“悅 ”讀基本法」，只錄得9,400次下載，之後是同樣有1.3萬次下載的漁護署「香港珊瑚礁普查」、水務署「水務署自動讀錶系統」。
此外，過去5年共有39個政府App從應用程式商店移除，即不再供市民下載。過去一年移除的7個App，包括香港電台「RTHK Vox」、康文署「城市售票網」、消防處「分秒必爭」和「臨危不亂」、環保署「T・PARK [源‧區]」、衞生署「星級有營食肆」和旅遊事務署「香港美食車」App。
「香港健康碼」系統已停止服務
隨着政府放已撤銷各項防疫措施，資科辦表示「安心出行」圓滿完成其歷史使命，「居安抗疫」、「安心出行」和「驗證二維碼掃瞄器」程式不會再作任何更新，原用作入境內地的「香港健康碼」系統亦已停止服務。