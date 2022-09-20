安排妓女在警方掃蕩行動中被捕 「一樓一鳳」前經營者遭廉署起訴妨礙司法公正判囚12個月

廉政公署早前落案起訴一名「一樓一鳳」前經營者，控告他串謀妨礙司法公正，按照「通風報信」協議在警方的掃蕩行動中安排妓女被拘捕，以及沒有按照法庭指定歸押。被告今日(20日)在東區裁判法院承認控罪，判囚12個月。



60歲的被告陳肇其，今日向裁判官溫紹明承認兩項串謀妨礙司法公正罪名，違反普通法及《刑事罪行條例》第159A條；以及一項無合理因由而沒有按照法庭的指定歸押罪名，違反《刑事訴訟程序條例》第9L(1)條。



案情透露，陳肇其與章逸星於2016年5月至2017年3月期間，在灣仔區兩座大廈經營多間「一樓一鳳」。香港警務處(警務處)灣仔區特別職務隊案發時曾在該兩座大廈進行執法行動。



陳肇其承認與章逸星及其他人士串謀作出傾向妨礙司法公正的行為。他們安排預定數目的妓女，在獲預告的警方掃蕩行動中被拘捕；而警方只會在由指定妓女佔用的房間進行調查。



廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並於2019年6月按有關法律意見落案起訴陳肇其及章逸星。章逸星承認控罪，最終判囚15個月。陳肇其於2019年10月否認妨礙司法公正罪名。他2020年1月2日未有到東區裁判法院出席審訊，法庭遂向他發出拘捕令。他本年7月25日由內地返港時被捕，今日被加控一項無合理因由而沒有按照法庭的指定歸押罪名。