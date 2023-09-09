安老業指申請外勞配額多被拒　 勞福局：現銜接問題會多溝通解決

安老院人手長期不足，部分早前申請社會福利署的「院舍輸入護理員特別計劃」，希望補充業界人手。香港安老服務協會近日向私營院舍業界進行問卷調查，近7成受訪院舍均遇到申請被拒的問題，受訪院舍申請輸入外勞的名額，不足2成獲批，恐將出現700名空缺。勞工及福利局副局長何啟明回應表示，明白出現銜接上的問題，當局會與業界溝通，早日解決問題。 香港安老服務協會於八月底至九月初，向私院進行問卷調查，約100間院舍回應，近7成受訪院表示遇到申請被拒絕。受訪院舍合共申請輸入外勞約500名，但獲成功批出的只得約90名，不足2成。

協會推算，整個私院業界約600多間院舍，未來數月將出現外勞人手不足，有達700名外勞人手空缺，平均每間私院出現2至3名。協會擔心將影響服務質素，希望社署放寬門檻，盡快審批外勞申請。 勞工及福利局副局長何啟明表示，因計劃的配額有上限，變相出現銜接上的問題，當局會與業界溝通，以公平原則，便利到現在有配額的院舍，令配額轉換更順暢，早日解決問題。 另外，由香港安老服務協會與香港職業發展服務處合辦、第六屆安老服務傑出員工選舉頒獎禮今日舉行，表揚業內表現傑出的從業員。在非政府機構及私營機構近150份提名中，評審團甄選出32位傑出從業員，表揚他們的卓越表現及熱誠。