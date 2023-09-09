安老業指申請外勞配額多被拒　 勞福局：現銜接問題會多溝通解決

安老院人手長期不足，部分早前申請社會福利署的「院舍輸入護理員特別計劃」，希望補充業界人手。香港安老服務協會近日向私營院舍業界進行問卷調查，近7成受訪院舍均遇到申請被拒的問題，受訪院舍申請輸入外勞的名額，不足2成獲批，恐將出現700名空缺。勞工及福利局副局長何啟明回應表示，明白出現銜接上的問題，當局會與業界溝通，早日解決問題。
香港安老服務協會於八月底至九月初，向私院進行問卷調查，約100間院舍回應，近7成受訪院表示遇到申請被拒絕。受訪院舍合共申請輸入外勞約500名，但獲成功批出的只得約90名，不足2成。
協會推算，整個私院業界約600多間院舍，未來數月將出現外勞人手不足，有達700名外勞人手空缺，平均每間私院出現2至3名。協會擔心將影響服務質素，希望社署放寬門檻，盡快審批外勞申請。
勞工及福利局副局長何啟明表示，因計劃的配額有上限，變相出現銜接上的問題，當局會與業界溝通，以公平原則，便利到現在有配額的院舍，令配額轉換更順暢，早日解決問題。
另外，由香港安老服務協會與香港職業發展服務處合辦、第六屆安老服務傑出員工選舉頒獎禮今日舉行，表揚業內表現傑出的從業員。在非政府機構及私營機構近150份提名中，評審團甄選出32位傑出從業員，表揚他們的卓越表現及熱誠。
香港安老服務協會主席陳志育今日出席第六屆安老服務傑出員工選舉頒獎禮，陳志育期望政府加強與業界的溝通，增加本地安老服務培訓的支援，以及改善護理員的薪酬：「我們要提升行業專業化，建立行業的正面形象，吸引本地人，特別是年輕人入行。」
評審之一的職業發展服務處主席羅君美表示，所有獲提名的從業員都盡忠職守，全面照顧長者身心需要，敬業樂業，均令各位評審感動：「當中有一名保健員，年輕有志投身安老服務業。在疫情期間，堅守崗位，不辭勞苦。同時亦積極進修，鑽研多元技能，以幫助更多有需要的長者。」