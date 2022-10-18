安老業界促引入外勞改善人手荒 議員︰改善待遇才能解決

安老業界促請政府放寬引入外勞的限制。安老服務協會秘書長陳勇舟指，現時業界欠缺約兩成員工，雖然業界支持優先聘請本地員工，但招聘一直存在困難，引入外勞能為人手帶來穩定性，又相信院舍護理工作屬厭惡工種，是人手不足的主要原因。

陳勇舟在一個電台節目中表示，支持按情況放寬引入外勞。他指，業界支持優先聘請本地員工，但招聘一直存在困難，現時業界欠缺約兩成員工，建議可按情況引入外勞，待本地護理員人手有改善後，再減少外勞員工比例。對於有工會表示，私營院舍待遇差，導致人手流失，陳勇舟表示，政府資助非牟利機構的院舍工時較短，薪酬較高，但同樣面臨人手短缺，相信院舍護理工作屬厭惡工種，才是人手不足的主要原因。

梁子穎：改善待遇才能解決人手短缺問題

但工聯會立法會議員梁子穎則不認同，他認為改善待遇和職系架構，才是解決人手問題的根本方法。梁子穎在一個電台節目中解釋，本地勞工不願意留在業內發展，因院舍的本地員工每日工時較外勞多4小時，加上晉升機會低，部分人選擇轉到醫管局等薪酬及工時有保證的地方。他擔心若再放寬引入外勞，會令有興趣入行的本地人更加卻步，令人手不足的問題惡化，期望施政報告能為院舍員工提供清晰的職系架構，吸引人才入行。