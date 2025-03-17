安老院舍推「自立支援」照顧模式 減約束限制 助長者復康訓練

居安老院舍的長者或因不同原因，會被綁上約束帶限制其活動範圍及幅度，但卻影響長者的心理質素，甚至令長者因而抗拒入住老人院。本港有院舍參考日本及台灣推行「自立支援」照顧模式，望號召全港院舍一同推行減約束的照顧體系，盡量不增加前線護理人員現有工作量下，由照顧細節入手，提高長者的自理能力，從而提升其生活質量。
自立支援概念提倡「3不」及「4要」，即不約束、不尿布、不臥床及要飲水、要進食、要運動、要排便。頤和園護老中心(九龍)於2021年逐步推行自立支援；77歲的院友林伯伯一向活潑好動，熱愛跳舞，在抽肺積水住院時發現罹患柏金遜症，躺臥醫院病床數月，去年2月出院後入住該院舍。初時狀態較差，包括身上有褥瘡，因下肢乏力長期坐輪椅，使用約束帶及尿布；在參與自立支援計劃後，至今過了一年多，已能使用助行架自主步行，也能靠自己「行去廁所」。
該院院長魏振青表示，以林伯的個案為例，參與照顧體系的包括護理員、物理治療師、復康助理等逾10名前線員工，以不改變現有工作量為前提，幫助長者增強自理能力，例如由協助長者推輪椅，改為多花數分鐘伴長者行走等。一開始前線員工或要「有耐性」，當長者能自理，也可減輕員工整體工作量。院舍去年就有22個透過自立支援成功自主行走的個案。盼家屬理解和接納這種照顧模式，降低對長者約束以製造復康的空間。
草擬減約束約章
盼安老業實踐
慈善機構銀創基金會正草擬《安老業減約束約章》，鼓勵院舍在人力、流程、飲食等方面，與院友制訂合適的自立支援計劃。基金會主席陳靜如指，目前院舍照顧長者以減少事故風險為前提，較少有院舍主動推動復康的概念。推動在院舍及社區實踐「自立支援」照顧模式，可以提升體弱長者晚年的生活質素，基金會將在3月22日舉辦「自立支援體驗日暨安老業減約束啟動禮」，將邀請全港安老業界參加，同場亦有設約束體驗，讓業界人士有第一身感受，在日後照顧時減少約束，改善院舍長者的生活質素。