安老院舍推「自立支援」照顧模式 減約束限制 助長者復康訓練

居安老院舍的長者或因不同原因，會被綁上約束帶限制其活動範圍及幅度，但卻影響長者的心理質素，甚至令長者因而抗拒入住老人院。本港有院舍參考日本及台灣推行「自立支援」照顧模式，望號召全港院舍一同推行減約束的照顧體系，盡量不增加前線護理人員現有工作量下，由照顧細節入手，提高長者的自理能力，從而提升其生活質量。

自立支援概念提倡「3不」及「4要」，即不約束、不尿布、不臥床及要飲水、要進食、要運動、要排便。頤和園護老中心(九龍)於2021年逐步推行自立支援；77歲的院友林伯伯一向活潑好動，熱愛跳舞，在抽肺積水住院時發現罹患柏金遜症，躺臥醫院病床數月，去年2月出院後入住該院舍。初時狀態較差，包括身上有褥瘡，因下肢乏力長期坐輪椅，使用約束帶及尿布；在參與自立支援計劃後，至今過了一年多，已能使用助行架自主步行，也能靠自己「行去廁所」。