安老｜放寬院舍補充勞工暫批364宗 渉2054輸入護理員

勞福局長羅致光在網誌表示，第五波疫情期間院舍人手極短缺，2月21日局內已決定建議將「補充勞工計劃」作有限時3個月放寬，於是在3月1日發公布，而至本月1日為止，勞工處已接獲415宗申請，批准了364宗，涉及2,054名輸入護理員。他續指，院舍照顧行業目前有約4.5萬人，空缺則達1.1萬名，即接近兩成，指預期基層勞動人口不斷下降，院舍人手需求不斷增加，在短、中期，輸入內地工甚或外地勞工可說是不可或缺方法。

過去增人手措施僅輕微輸緩人手不足

羅致光指，由2017至2021年5年間，透過「補充勞工計劃」在本港私營安老院工作輸入護理員數目每年由2,567人至2,860人不等，不過受目前輸入勞工比例限制，仍出現人手不足。他續指，當局曾透過改善員工薪酬，以及重推「青年護理服務啟航計劃」以吸引護理員加入及年青人加入護理行業，不過在計劃推行前後，院舍服務人手需求也相應增加，致空缺率變化不大，2017年底為18%，2021年初為17.6%，可見措僅對紓緩人手不足起輕微作用。

他認為短、中期內可說要依賴輸入內地甚或外地勞工，長遠需改善院舍服務環境、加強培訓與改善職業階梯、改善護理工作形象、引入更廣泛使用樂齡科技等必不可少。