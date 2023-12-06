安達臣道公營房屋項目採MiC組裝 房署︰建一層樓快傳統方式一日

安達臣道石礦場R2-7號公營房屋地盤，以「組裝合成」(MiC)組件即到即裝興建。

公營房屋供不應求，政府引進新技術加速興建！位於觀塘安達臣道石礦場R2-7號公營房屋地盤，是房委會首個於工地施行「組裝合成」(MiC)組件「即到即裝」的項目。房屋局長何永賢期望，採用組裝合成技術，有助吸引更多年輕人及女性入行。

房委會昨安排傳媒參觀R2-7號地盤，項目建成後樓高17層，每層約有26至28個單位，提供合共超過400個資助出售房屋單位，預計明年第四季完工，是房委會首個使用「組裝合成」建築法落成的項目。

房屋署高級建築師羅匡仲昨在簡介會上表示，使用組裝合成法用5日便能建成一層，比傳統建築方法快1日；又指由於地盤附近沒有提供物流及臨時儲存的空地，建築團隊採用「即到即裝」的策略，應付大量組件運輸、現場安裝物流等安排。