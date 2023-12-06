安達臣道公營房屋項目採MiC組裝 房署︰建一層樓快傳統方式一日

公營房屋供不應求，政府引進新技術加速興建！位於觀塘安達臣道石礦場R2-7號公營房屋地盤，是房委會首個於工地施行「組裝合成」(MiC)組件「即到即裝」的項目。房屋局長何永賢期望，採用組裝合成技術，有助吸引更多年輕人及女性入行。
房委會昨安排傳媒參觀R2-7號地盤，項目建成後樓高17層，每層約有26至28個單位，提供合共超過400個資助出售房屋單位，預計明年第四季完工，是房委會首個使用「組裝合成」建築法落成的項目。
房屋署高級建築師羅匡仲昨在簡介會上表示，使用組裝合成法用5日便能建成一層，比傳統建築方法快1日；又指由於地盤附近沒有提供物流及臨時儲存的空地，建築團隊採用「即到即裝」的策略，應付大量組件運輸、現場安裝物流等安排。
他又指，R2-7號地盤採用經優化的MiC 1.5，組件結構經新設計，結構牆承載度比第一代(MiC 1.0)高，有助提升建屋量。減少組裝限制，令現場安裝工序再簡化，工人毋須停留在組件之間亦能完成鋼筋安裝，可進一步保障施工安全、提升建屋效率、減省物料用量及減低對駐工地勞動力的依賴。
出席簡介會的何永賢指，科技進步令工序與以往不同，採用組裝合成技術，有助吸引更多女性加入建造行業，「女子團隊亦都可以利用一些科技工具，不須單靠體力勞動都可以做到一些起樓，或者一些建築技術的研究，加入這個行業。」
除採用組裝合成，房委會近年引進多款建築機械人，包括室內批盪機械人、噴漆塗料兩用機械人、燒焊機械人、物料運輸車和外骨骼。該會指，這些新科技有助提升建築質量、縮短施工時間、減輕勞工密集工序、保障工人健康，亦有助減少物料浪費，令工程更環保。