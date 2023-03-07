安達臣道冧天秤完成調查 勞工處提67項檢控

秀茂坪安達臣道一個建築地盤去年發生冧天秤致3死6傷嚴重工業意外，勞工處在調查及諮詢律政司意見後，向相關承建商、分判商及個別人士，提出共67項檢控。

勞工處昨表示，已完成調查，指涉事天秤安裝在一個由三層工字鐵、以電弧焊接組成的格排基座上，基座頂部連接天秤腳的工字鐵，意外後被發現與連接到第二層工字鐵的焊接位置焊縫被拉開，令安裝在上面的天秤倒塌。發言人強調，處方絕不容忍違法行為，定必嚴厲執法，保障僱員的職安健。

為進一步加強業界對安全使用塔式起重機的警惕，勞工處去年採取多項特別巡查行動，包括巡查全港設有塔式起重機的建築地盤，以及涉事承建商的相關建築地盤；亦致函各大承建商會、工會及專業團體等，提醒使用塔式起重機的安全要點。勞工處並與塔式起重機業界人士會面，提醒他們必須依照相關法例及工作守則。

事故在去年9月7日發生，當時建築地盤已豎立3部天秤；事發時地盤如常運作，而涉事天秤在未有吊運物件的情況下，突然倒塌，並跌落至下方幾個臨時貨櫃辦公室，壓斃裡面3名工人，另外有6名工人受傷。

結構工程師倪學仁指，政府公布的調查結果簡短，未有提及涉事天秤工字鐵焊接位置被拉開的原因，指背後可能涉及設計、裝嵌、檢查和操作等多個環節和負責單位，希望政府進一步交代。