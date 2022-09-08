安達臣道地盤冧天秤 3死6傷 搜救逾7小時 疑基座施工問題

秀茂坪安達臣道一個地盤昨晨發生奪命工業意外，地盤天秤疑在操作期間突然塌下，壓著多個由貨櫃改裝而成的辦公室，消防搜救逾7小時，意外終釀3死6傷。有工人形容事出突然，傳來巨響後看到天秤已塌下，有工人直呼「好恐怖」。勞工及福利局長孫玉菡昨午視察後指，初步調查顯示天秤基座明顯出問題，會檢查全港使用天秤的地盤。房協證實事發地盤為其資助出售房屋項目，會向每名死者家屬發放30萬元撫恤金，並向每名傷者提供10萬元即時援助。

事發地盤位於秀茂坪安達臣道近安泰邨，消防處昨晨10時49分接報，指一個興建中住宅地盤有天秤倒塌。消防在10時56分到場，調派坍塌搜救專隊、高空拯救專隊，逾百消防及救護員參與搜救，同時出動無人機及搜索犬協助行動。消防處署理助理消防區長嚴英傑表示，倒塌的天秤高10米、長30米，重達65噸，壓住6個貨櫃。負責人於今年6月接收地盤後，上月興建天秤並開始使用。意外前天秤曾操作並負重，發生意外時亦有工人操作，但並無負重；大部分傷者從被壓至變形的貨櫃救出，另1人在天秤駕駛室及1人被壓在近天秤基座位置。

意外致3死6傷，死者包括41歲電工，顱骨骨折及大量出血，當場死亡；另一名22歲工程師助理全身多處骨折，救出時已無呼吸和脈搏，送往聯合醫院後不治；另一名25歲外判工程師一度被壓天秤下逾7小時，救援人員出動大型起重機營救，至傍晚6時10分終被救出，惜現場證實不治。另外2人嚴重受傷、4人輕傷，主要是手腳擦傷，分別送往伊利沙伯醫院及聯合醫院。有工人稱事出突然，現場傳來巨響後便見到天秤已塌下；亦有工人稱若意外遲些發生，會有更多人在貨櫃內用餐，或有更嚴重傷亡。