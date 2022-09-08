安達臣道地盤冧天秤 3死6傷 搜救逾7小時 疑基座施工問題

秀茂坪安達臣道一個地盤昨晨發生奪命工業意外，地盤天秤疑在操作期間突然塌下，壓著多個由貨櫃改裝而成的辦公室，消防搜救逾7小時，意外終釀3死6傷。有工人形容事出突然，傳來巨響後看到天秤已塌下，有工人直呼「好恐怖」。勞工及福利局長孫玉菡昨午視察後指，初步調查顯示天秤基座明顯出問題，會檢查全港使用天秤的地盤。房協證實事發地盤為其資助出售房屋項目，會向每名死者家屬發放30萬元撫恤金，並向每名傷者提供10萬元即時援助。
事發地盤位於秀茂坪安達臣道近安泰邨，消防處昨晨10時49分接報，指一個興建中住宅地盤有天秤倒塌。消防在10時56分到場，調派坍塌搜救專隊、高空拯救專隊，逾百消防及救護員參與搜救，同時出動無人機及搜索犬協助行動。消防處署理助理消防區長嚴英傑表示，倒塌的天秤高10米、長30米，重達65噸，壓住6個貨櫃。負責人於今年6月接收地盤後，上月興建天秤並開始使用。意外前天秤曾操作並負重，發生意外時亦有工人操作，但並無負重；大部分傷者從被壓至變形的貨櫃救出，另1人在天秤駕駛室及1人被壓在近天秤基座位置。
意外致3死6傷，死者包括41歲電工，顱骨骨折及大量出血，當場死亡；另一名22歲工程師助理全身多處骨折，救出時已無呼吸和脈搏，送往聯合醫院後不治；另一名25歲外判工程師一度被壓天秤下逾7小時，救援人員出動大型起重機營救，至傍晚6時10分終被救出，惜現場證實不治。另外2人嚴重受傷、4人輕傷，主要是手腳擦傷，分別送往伊利沙伯醫院及聯合醫院。有工人稱事出突然，現場傳來巨響後便見到天秤已塌下；亦有工人稱若意外遲些發生，會有更多人在貨櫃內用餐，或有更嚴重傷亡。
孫玉菡：天秤建造驗收受法律規管
勞工及福利局長孫玉菡下午視察意外現場後表示，初步調查懷疑天秤基座明顯出問題，形容今次天秤倒塌事故嚴重和罕見。被問到會否涉及偷工減料，他稱將為調查方向之一，並指出事的天秤打橫塌下，當中紅色「工字鐵」底座整個反起，亦為調查方向。而天秤的設計、安裝及驗收都有法律規定，當局會循手上資料以及地盤工友所提供資料，盡快弄清來龍去脈。他補充，勞工處已對地盤發出暫時停工通知書，場內另外2支天秤須停用；當局亦會繼續監管其他工序。
特首李家超昨午在社交平台Facebook表示關注事件，並向死者家屬致以慰問，社會福利署將為他們提供適切協助，包括情緒支援、輔導及經濟援助等。他又稱，勞工處會全面調查事件，並會巡查全港其他使用天秤的地盤，確保符合安全規定，尤其留意天秤的豎立及支承是否穩固及有足夠強度。
工程師指意外罕見疑基座焊接問題
資深土木工程師倪學仁指一般在架起天秤前，須先在底部架設工字鐵和石屎躉，以確保底座穩定，估計意外或與底座不穩有關，形容今次意外較為罕見。香港工程師學會安全工程專責事務委員會主席戚務堅稱，初步看過倒塌天秤的現場相片，認為可能是基座的焊接位出問題。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文亦指，初步認為意外可能同天秤底座安裝不穩固有關，建議其他地盤暫停同類型天秤操作，詳細檢查後確保安全才重新運作。工聯會勞工界立法會議員郭偉強對事故感到震驚，要求政府盡快交報告解釋事故成因。
房協對意外深表關注難過
事發地盤為房協資助出售房屋項目，現正進行上蓋工程，預計2025年落成，提供約1,400個單位。房協對意外深表關注和難過，向死傷者及其家屬致以深切慰問。房協會向每名死者家屬發放一筆過30萬元撫恤金，及為每位傷者家屬提供10萬元即時援助。房協又指，現正與項目承建商精進建築跟進事件，並全力配合當局調查，同時責承轄下所有項目承建商再次檢查同類型天秤。
本港於2007年亦曾發生嚴重天秤意外，銅鑼灣三越百貨舊址、興利中心拆卸期間，天秤突折曲下墜，造成2死5傷，負責起重機操作的公司事後遭票控罰款3.6萬元。