安達臣道地盤塌天秤｜屋宇署提9項檢控　涉4間公司及4名個別人士

秀茂坪安達臣道一個建築地盤，去年9月7日發生塔式起重機倒塌事故，導致3名員工不治及6名員工受傷。調查結果顯示，事發時鋼支撐底座的組件焊接位置斷裂，導致整台塔式起重機倒塌。屋宇署根據調查結果及經徵詢律政司意見後，已按照《建築物條例》第40(2B)(a)條，向與該等工程直接有關的註冊一般建築承建商、註冊一般建築承建商的獲授權簽署人、與該事件直接有關的分判商和與該事件直接有關的個別人士提出共9項檢控，合共涉及4間公司和4名個別人士。觀塘裁判法院已發出傳票，有關聆訊定於2024年1月30日進行。

發展局已暫停2涉事承建商工務工程投標資格 除按相關法例作出檢控外，針對目前個案，發展局和屋宇署亦會分別就工務工程投標資格安排及承建商註冊和紀律處分事宜，根據制度繼續嚴肅跟進。在工務工程方面，發展局已分別暫停在認可名冊內2間涉事承建商，所有工務工程類別的投標資格至2023年12月31日及2024年10月16日。發展局會根據現行規管機制，在收到相關的調查報告後安排召開研訊，並會按承建商在事故中所承擔的責任考慮採取進一步行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從認可名冊內除名。