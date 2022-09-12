安達臣道地盤塌天秤｜工聯會籲捐款助最年輕死者家屬 41歲死者遺孀停收捐款

秀茂坪安達臣道本月7日發生塌天秤意外，釀成3死6傷，民政事務局長麥美娟在工聯會立法會議員吳秋北和鄧家彪的安排下，探訪意外中最年輕死者工程師助理潘浩鈺的家屬，麥美娟強調特區政府非常關注今次事件，各相關部門正在調查。
麥美娟在社交專頁表示，自意外發生後，一直惦記著幾個死者家庭，早上探訪了工程師助理潘浩鈺的媽媽梅姐。梅姐向她表示，這幾日對她來說是如何漫長和難過，亦分享手機內潘浩鈺的照片。
鄧家彪籲捐款助潘母
鄧家彪透露，潘母獨力撫養兒子成材，蝸居劏房11年至數年前入住公屋，盼望兒子逐步成材，為身處窮困的家庭帶來改變和希望。潘母形容兒子上進好學，肯做奮鬥，在中學表現進取優秀，IVE畢業便進入地盤由低做起，入職數月就報讀自資學士課程進修，孝順顧家，一心力求上進，處處表現著自強不息的精神。
鄧家彪指，浩鈺離世遺下母親，令家庭再陷入困境。呼籲熱心人士捐助。
直接捐款予浩鈺母親：
中銀戶口：012-369-1-010293-1
戶口持有人：CHEUNG SIU MUI
透過支票捐款：
請一概郵寄或親呈往 工聯會沙田地區服務處
地址：沙田大圍村南道 65-69 號永富樓地下
請在支票收票人或上款註明：CHEUNG SIU MUI
41歲死者遺孀停收捐款 希望大家捐助有需要的人
另外，41歲死者許文明，遺下兩名年幼女兒及患乳癌末期的太太，許太透過工業傷亡權益會宣布停收捐款，指其家庭暫時已得到許多的資源，超乎她的想象，但擔心不少人情況未必比她更好，希望大家若有能力可捐助其他有需要的人。
許文明太太停收捐款通知(全文)
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非常感謝社會各界支持和捐助，我們家
庭已暫時得到許多的資源。我知道社會
上仍有很多有需要有困難的人，大家都
好不容易，我不希望資源都集中在我這
個家庭上，其他人或因沒有被關注到所
以未得到支援。
另外，我很希望幫助我家庭的人都量力
而為，真的不希望因為捐助而影響到他
們的生活，大家都很不容易。
請大家暫時不用捐款給我們，如有能力
可捐助其他有需要的人。再次衷心感謝
大家。
許文明太太
2022年9月11日