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2022-09-12 15:04:10

安達臣道地盤塌天秤｜工聯會籲捐款助最年輕死者家屬 41歲死者遺孀停收捐款

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工聯會籲捐款助塌天秤最年輕死者家屬，41歲死者遺孀停收捐款。

工聯會籲捐款助塌天秤最年輕死者家屬，41歲死者遺孀停收捐款。

秀茂坪安達臣道本月7日發生塌天秤意外，釀成3死6傷，民政事務局長麥美娟在工聯會立法會議員吳秋北和鄧家彪的安排下，探訪意外中最年輕死者工程師助理潘浩鈺的家屬，麥美娟強調特區政府非常關注今次事件，各相關部門正在調查。
麥美娟在社交專頁表示，自意外發生後，一直惦記著幾個死者家庭，早上探訪了工程師助理潘浩鈺的媽媽梅姐。梅姐向她表示，這幾日對她來說是如何漫長和難過，亦分享手機內潘浩鈺的照片。

鄧家彪籲捐款助潘母

鄧家彪透露，潘母獨力撫養兒子成材，蝸居劏房11年至數年前入住公屋，盼望兒子逐步成材，為身處窮困的家庭帶來改變和希望。潘母形容兒子上進好學，肯做奮鬥，在中學表現進取優秀，IVE畢業便進入地盤由低做起，入職數月就報讀自資學士課程進修，孝順顧家，一心力求上進，處處表現著自強不息的精神。
鄧家彪指，浩鈺離世遺下母親，令家庭再陷入困境。呼籲熱心人士捐助。

直接捐款予浩鈺母親：
中銀戶口：012-369-1-010293-1
戶口持有人：CHEUNG SIU MUI

透過支票捐款：
請一概郵寄或親呈往 工聯會沙田地區服務處
地址：沙田大圍村南道 65-69 號永富樓地下
請在支票收票人或上款註明：CHEUNG SIU MUI

 


 

工聯會籲捐款助塌天秤最年輕死者家屬，41歲死者遺孀停收捐款。 許太透過工業傷亡權益會宣布停收捐款。 許太透過工業傷亡權益會宣布停收捐款。

41歲死者遺孀停收捐款  希望大家捐助有需要的人

另外，41歲死者許文明，遺下兩名年幼女兒及患乳癌末期的太太，許太透過工業傷亡權益會宣布停收捐款，指其家庭暫時已得到許多的資源，超乎她的想象，但擔心不少人情況未必比她更好，希望大家若有能力可捐助其他有需要的人。

 

許文明太太停收捐款通知(全文)

┌--　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--┐

　　非常感謝社會各界支持和捐助，我們家

　　庭已暫時得到許多的資源。我知道社會

　　上仍有很多有需要有困難的人，大家都

　　好不容易，我不希望資源都集中在我這

　　個家庭上，其他人或因沒有被關注到所

　　以未得到支援。

　　另外，我很希望幫助我家庭的人都量力

　　而為，真的不希望因為捐助而影響到他

　　們的生活，大家都很不容易。

　　請大家暫時不用捐款給我們，如有能力

　　可捐助其他有需要的人。再次衷心感謝

　　大家。

　　　　　　　 　 　　　　　　許文明太太

　　　　　　　　　　　　　　2022年9月11日

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