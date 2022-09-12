安達臣道地盤塌天秤｜工聯會籲捐款助最年輕死者家屬 41歲死者遺孀停收捐款

秀茂坪安達臣道本月7日發生塌天秤意外，釀成3死6傷，民政事務局長麥美娟在工聯會立法會議員吳秋北和鄧家彪的安排下，探訪意外中最年輕死者工程師助理潘浩鈺的家屬，麥美娟強調特區政府非常關注今次事件，各相關部門正在調查。

麥美娟在社交專頁表示，自意外發生後，一直惦記著幾個死者家庭，早上探訪了工程師助理潘浩鈺的媽媽梅姐。梅姐向她表示，這幾日對她來說是如何漫長和難過，亦分享手機內潘浩鈺的照片。

鄧家彪籲捐款助潘母

鄧家彪透露，潘母獨力撫養兒子成材，蝸居劏房11年至數年前入住公屋，盼望兒子逐步成材，為身處窮困的家庭帶來改變和希望。潘母形容兒子上進好學，肯做奮鬥，在中學表現進取優秀，IVE畢業便進入地盤由低做起，入職數月就報讀自資學士課程進修，孝順顧家，一心力求上進，處處表現著自強不息的精神。

鄧家彪指，浩鈺離世遺下母親，令家庭再陷入困境。呼籲熱心人士捐助。

直接捐款予浩鈺母親：

中銀戶口：012-369-1-010293-1

戶口持有人：CHEUNG SIU MUI

透過支票捐款：

請一概郵寄或親呈往 工聯會沙田地區服務處

地址：沙田大圍村南道 65-69 號永富樓地下

請在支票收票人或上款註明：CHEUNG SIU MUI



