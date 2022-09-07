安達臣道地盤塌天秤｜意外釀3死6傷 被困天秤底部工人證實不治 (持續更新)

【17:45更新】房協表示，就今日(7日)早上約10時45分於房協安達臣道石礦場R2-2號用地發生的工業意外，房協深表關注和難過，並向事件中的死傷者及其家屬致以深切慰問。房協表示，將會向每名死者的家屬發放一筆過港幣30萬元的撫恤金，及為每位傷者的家屬提供港幣10萬元的即時援助。房協現正與項目承建商精進建築有限公司密切跟進事件，並會全力配合相關政府部門的調查工作，涉事的地盤已即時停工。房協總監(工程策劃)楊啟裕亦於今午到達地盤現場了解情況。事發後，房協責承轄下所有項目的承建商，再次檢查同類型天秤的操作，確保安全。事件中的地盤屬房協資助出售房屋項目，現正進行上蓋工程，預計將於2025年落成，提供約1,400個單位。

【16:30更新】消防處署理助理消防區長嚴英傑表示，今日早上10時49分接報，指一個興建中住宅地盤有天秤倒塌；消防在10時56分到場，並調派坍塌搜救專隊、高空拯救專隊，亦有出動無人機及搜索犬協助搜救。嚴英傑指，倒塌的天秤高10米、長30米，壓住6個貨櫃，天秤在發生意外時有工人操作，但無做負重工作，操作員有受傷。

失蹤工人被困天秤底部溝通無反應

消防表示，用了34分鐘救出6名被困工人，全部被困在貨櫃內；另有2名輕傷工人在消防到場前已自行疏散。經點算後，消防發現有1人失蹤，目前已找到失蹤工人位置，被困天秤底部，正全力拯救當中。消防指，目前搜救人員見到被困工人下身部分，嘗試溝通但無反應。消防表示，已調派650噸大型起重機到場，準備吊起重65噸天秤。

消防又說，現場共有9名傷者，其中1人經醫療人員當場判斷為明顯死亡，死者頭爐骨有骨折及大量出血；另1人送往聯合醫院後死亡，身體有多處骨折，當時已無呼吸及無脈搏；2人嚴重受傷；4人輕傷，主要是手腳擦傷；另有1人失蹤。消防指，傷者分別送往伊利沙伯醫院及聯合醫院，事故原因仍在調查當中，並說相關政府部門已到場展開調查。