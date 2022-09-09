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2022-09-09 16:15:58

安達臣道地盤塌天秤｜潘母認屍盼討回公道 嚎哭指「呢啲係謀殺」

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安達臣道地盤塌天秤｜潘母認屍盼討回公道 嚎哭指「我個仔死得好慘」 她指才得22歲，還在進修，大好前途

「我個仔死得好慘，我個仔先得22歲，...呢個係一個人為疏忽....呢啲係謀殺！」秀茂坪安達臣道塌天秤奪命工傷中，事發於前日上午10時許，秀茂坪安達臣道地盤一個重65噸的天秤倒塌，擊中地盤多個貨櫃辦公室，導致36人受傷。當中最年輕死者為22歲的工程師助理潘浩鈺，身體多處骨折，送往聯合醫院後搶救後終告不治潘母今晨往殮房認屍後哭訴痛失兒子，盼各界查明真相，還她愛兒一個公道

潘母：呢啲係謀殺 唔係普通工業意外

潘母今日早上在工權會及建造業工會人員陪同下前往殮房認屍，她認屍後情緒激動，要工會人員攙扶下離開。她向在場傳媒哭訴：「我個仔死得好慘！我個仔先得22歲，大好前途，仲喺度進修，我希望社會各界幫我查明真相，先做咗幾個月嘢，啱啱先讀完書出嚟，邊個畀一個公理我，邊個畀一個真相我！」「呢個係一個人為疏忽，係人都睇到，你冇工作嘅時候，冇大風大雨嘅時候，成個天秤咁樣，成個腳斷咗，咁樣蹺起，唔係人為疏忽？呢啲係謀殺，唔係普通工業意外。呢啲係人為疏忽，要拉啲人去坐監，邊個還返個仔畀我?

潘母指住劏房11年 上樓3年多

她又指，自己居住於劏房11年，多年來含辛茹苦養大兒子，兒子也很乖很聽話，3年多前才上樓搬進公屋，怎料變成破碎家庭，自己又甚麼都不懂，以後的日子不知該怎過。她希望得到應得的賠償，現時兒子連安葬費也未有，沒有人曾向她提及「我食唔落，瞓唔着，你叫我點捱，你哋畀返個仔我！我得一個仔，我冇咗生存落去嘅希望同精神支柱，你哋要幫我，我得一個仔呀........嗚嗚........」潘母頓時哭成淚人，她又指今天並無地盤有關職員或政府部門人員接觸她。

而另一名死者，41歲電工許文明頭顱骨折及大量出血，當場證實死亡。他的兩名親屬亦到殮房認屍，認屍後其中女親友亦不時拭淚，神情哀傷，其後乘的士離去

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