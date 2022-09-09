安達臣道地盤塌天秤｜潘母認屍盼討回公道 嚎哭指「呢啲係謀殺」

「我個仔死得好慘，我個仔先得22歲，...呢個係一個人為疏忽....呢啲係謀殺！」秀茂坪安達臣道塌天秤奪命工傷中，事發於前日上午10時許，秀茂坪安達臣道地盤一個重65噸的天秤倒塌，擊中地盤多個貨櫃辦公室，導致3死6人受傷。當中最年輕死者為22歲的工程師助理潘浩鈺，身體多處骨折，送往聯合醫院後搶救後終告不治。潘母今晨往殮房認屍後哭訴痛失兒子，盼各界查明真相，還她愛兒一個公道。

潘母： 呢啲係謀殺 唔係普通工業意外

潘母今日早上在工權會及建造業工會人員陪同下前往殮房認屍，她認屍後情緒激動，需要工會人員攙扶下離開。她向在場傳媒哭訴：「我個仔死得好慘！我個仔先得22歲，大好前途，仲喺度進修，我希望社會各界幫我查明真相，先做咗幾個月嘢，啱啱先讀完書出嚟，邊個畀一個公理我，邊個畀一個真相我！」「呢個係一個人為疏忽，係人都睇到，你冇工作嘅時候，冇大風大雨嘅時候，成個天秤咁樣，成個腳斷咗，咁樣蹺起，唔係人為疏忽？呢啲係謀殺，唔係普通工業意外。呢啲係人為疏忽，要拉啲人去坐監，邊個還返個仔畀我?」

潘母指住劏房11年 上樓3年多

她又指，自己居住於劏房11年，多年來含辛茹苦養大兒子，兒子也很乖很聽話，3年多前才上樓搬進公屋，怎料變成破碎家庭，自己又甚麼都不懂，以後的日子不知該怎過。她希望得到應得的賠償，現時兒子連安葬費也未有，沒有人曾向她提及，「我食唔落，瞓唔着，你叫我點捱，你哋畀返個仔我！我得一個仔，我冇咗生存落去嘅希望同精神支柱，你哋要幫我，我得一個仔呀........嗚嗚........」潘母頓時哭成淚人，她又指今天並無地盤有關職員或政府部門人員接觸她。



而另一名死者，41歲電工許文明頭顱骨折及大量出血，當場證實死亡。他的兩名親屬亦到殮房認屍，認屍後其中女親友亦不時拭淚，神情哀傷，其後乘的士離去。