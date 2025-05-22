安達臣道地盤塌天秤｜精進建築註冊續期遭發展局拒絕　6.20起從名冊除名

安達臣道房協地盤2022年發生天秤倒塌意外，釀成3死6傷，承建商精進建築的註冊前年4月屆滿，其續牌申請相隔兩年終有結果。發展局宣布，精進建築將於6月20日從「一般建築承建商名冊」中除名，當局會爭取在8月底有新的承建商進場，盼盡量減低因不續牌而對6個地盤項目的進度影響。 精進建築現時是6個工程項目的承建商，包括3個房委會公營房屋項目、1個房協資助出售房屋項目、柴灣政府大樓工務工程，以及香港大學學生及員工宿舍。發展局局長甯漢豪表示，精進建築在2020年、2022年和2023年先後發生3宗嚴重地盤安全事故，共造成5人死亡，其一般建築承建商註冊原定前年4月屆滿，屋宇署在收到續期申請後轉交承建商註冊事務委員會進行面試及評審，屋宇署經考慮委員會建議後，決定拒絕申請。

不可進行《條例》任何建築工程 自6月20日起，精進建築將不可在進行《建築物條例》下任何建築工程，即日起有約一個月時間處理手上工程的善後工作。屋宇署署長何鎮雄解釋，承建商註冊事務委員會曾與精進建築獲授權簽署人進行多輪面試，申請人隨後亦多次提交補充資料。委員會評審後，認為獲授權簽署人的工地安全知識缺乏、地盤監督責任意識不足，因此委員會未能信納其能力及勝任程度，可代表精進建築於條例行事。發展局已同時知會房協和港大，並鼓勵接手承建商優先考慮聘用原本地盤工作的工人和分判商，以減低對他們的影響，另如因轉換承建商而衍生額外開支，發展局會保留向精進追討賠償的權利。

被問到今次精進建築的續期申請處理需時較長，何鎮雄指承建商涉及3宗事故，署方要了解和核實事故內容及詳情，同時要仔細考慮申請人提交的資料，加上申請人多次提交補充資料，有關報告和資料需要送審和安排面試等，有關評審結果要經過全面考慮才能判斷。此外，他表示申請人曾透過代表律師提交法律觀點，就程序提出問題，為確保程序公平穩妥、合法合規，屋宇署都徵詢了律政司法律意見。 甯漢豪理解今次拒絕續牌會影響工程，但強調屋宇署必須嚴格及專業地按法例處理續期申請，評估承建商是否有能力、經驗及適合履行建築工程包括建築安全等的法定責任，要確保有能力勝任、注重安全及合規守法的承建商才獲續期。精進建築2020年一個位於九龍灣宏展街的地盤，曾經發生工人觸電事故，至2022年安達臣道地盤發生塌天秤意外，隨後被政府暫停投標資格至前年年底，及後因再油麻地渡華路地盤有工人墮樓致死，而延長限制至去年底，最後再改稱暫停至「另行通告」。