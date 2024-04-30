安達臣道地盤塌天秤｜精進時任項目經理涉誤殺被捕　警通緝72歲外判註冊結構工程師 (更新)

安達臣道房協地盤前年發生天秤倒塌事故，造成3死6傷。警方將意外改列誤殺案處理，今日(30日)早上到達九龍灣一個屋苑單位，以涉嫌誤殺罪拘捕1名35歲男子，涉嫌與該宗天秤倒塌事件有關，他被黑布蒙頭押往東九龍警察總部扣查。另外，警方同時通緝一名72歲外判註冊結構工程師。

案發於2022年9月7日早上，秀茂坪安達臣道一地盤內一部塔式起重機倒塌，擊中附近數個臨時貨櫃辦公室，導致3名男子死亡及6名男子受傷。東九龍總區重案組就意外進行刑事調查。經全面調查及取得律政司法律意見後，警方今日在牛頭角以誤殺罪拘捕一名35歲男子，並同時通緝一名72歲外判註冊結構工程師。被捕男子為地盤總承建商時任項目經理，現正被警方扣留調查，稍後會被落案起訴誤殺罪。

精進建築：被捕時任項目經理月前請辭

精進建築發言人表示，被捕人士為安達臣道地盤的時任項目經理，與該公司、其他涉案人士及公司，去年被勞工處及屋宇署檢控，有關程序正在進行，而該名人士已於月前請辭。發言人稱，肇事天秤由專業分判商承造，按程序獲得合資格工程師和化驗所作第三方確認。精進建築對意外造成嚴重傷亡極度遺憾，一直向傷者及遇難者家人提供協助，並配合有關部門進行調查。精進建築已深刻反省並作出改革，就工地安全措施進行了全面檢討，避免意外再次發生。