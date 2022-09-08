安達臣道地盤塌天秤｜蕭倩文促公布調查結果並追究責任

秀茂坪安達臣道昨日（7日）發生奪命工業意外，一個房協地盤天秤疑於操作期間突然塌下，造成3死6傷。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，估計涉事天秤或基座出問題導致意外，她指地盤工作的法例指引充足，但不排除相關專業人士無做好風險評估，促政府深入調查並公布調查結果和追究責任。

蕭倩文在一個電台節目中表示，近年建造業意外的死亡數字增加，去年有20多宗，今年至昨日發生了11宗涉及13名工人死亡。目前有關天秤操作的指引及法規充足，但主要是有關人士要「跟足去做」，她指不論吊船、舞台、抑或天秤，過程中有關專業人士是否做到真正評估、計算力學等，十分重要，如果有人敷衍了事，當局調查後必須追究責任。

蕭倩文 相信承建商賠償要等一年半載

蕭倩文表示，事故中的3名死者中，41歲男死者的家庭困難最大，遺下患病的妻子以及兩名分別4歲及7歲的幼兒；另一名22歲死者來自單親家庭，有患病的母親；第三名死者是25歲的工程師，現正等待建築公司與家屬見面。社署已經聯絡家屬提供協助。至於承建商賠償，她相信要獲款是一年半載後的事。

工業意外向公司罰數萬元阻嚇性不大

蕭倩文又指，雖然勞工處會派人員巡查地盤安全，但大多只看到走火通道是否阻塞、工人有否戴好安全帽等，但看不到燒焊是否足夠、負重是否足夠等結構性問題。今次事件後，勞工處會主動巡查全港地盤的天秤基座，但安排巡查需時，呼籲承建商在未得到勞工處巡查前，主動檢查天秤後才開工。她又指現時工業意外刑罰主要向公司罰款數萬元，阻嚇性不大。