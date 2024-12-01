安達臣道地盤工人高處掟建築廢料 房署: 已解僱涉事分判商及報警

近日網上流傳影片，影片長至少維持數分鐘，從中可見房署的安達臣道居屋安麗苑地盤，有工人於高處把泥頭、鐵枝、連窗框的外牆預製組等建築廢料直接掟落樓；期間揚起塵土、轟然作響，拍片者目睹此情景，亦不禁接連發出「嘩」聲，附近道路仍有車和人如常經過，非常危險。房委會回覆傳媒查詢指，已派員到現場跟進及了解事件，總承建商已即時解僱相關分判商，並已向勞工處及警方報案。
涉事地盤為房署的安達臣道石礦場R2-8用地的公營房屋項目，正進行上蓋工程。房署表示，署方人員得悉事件後已到地盤了解情況。該署對於總承建商從高處棄置建築廢料此等惡劣手法絕不容忍，管理層昨天早上已立即面見及責成總承建商制止此等劣行。
不排除工人不聽指示
房署指總承建商有要求各分判商須將大樓各樓層的垃圾暫時寄存於每層指定單位內，故不排除有工人不聽指示，為求省時及省力，擅自採用不安全的方式，將垃圾從高處扔下。總承建商已即時解僱相關分判商，並已向勞工處及報案。
署方已責成總承建商必需安排所有雜項工人重新接受工地整理的安全訓練，並指出在任何情況下不得把垃圾從高處扔下。房屋署駐地盤人員亦已立即加強巡查地盤及工人擺放及處理建築廢料的安排。
工業傷亡權益會：情況不能接受
工業傷亡權益會亦於今日(1日)回應事件指，片段的情況十分嚇人，會方強烈譴責相關事情，要求地盤承建商和房屋署立即徹查事件，嚴懲涉事人士和單位，並確保同類事情不會再次發生。工業傷亡權益會又指，過去香港發生過不少在建築地盤高處物件墜下引致受傷甚至死亡的案件；認為在近期工業意外嚴峻的情況下，竟有人仍可罔顧他人安全行事，以高空擲物方式清理廢料，此舉對地面工作的員工，甚至在附近的途人構成嚴重安全威脅，情況不能接受，「無論任何人，在工作期間刻意罔顧他人安全，必須得到應有懲罰。」
該會重申，地盤安全人人有責，根據香港法例第59I章 《建築地盤(安全)規例》，負責建築地盤的承建商有責任採取步驟確保受僱於該地盤的工人，使其免受墮下或橫飛的碎料所傷；同時跟據 香港法例第59章 《工廠及工業經營條例》，受僱人也不得故意在工作時作出任何相當可能危及其本人或他人的事情。