安達臣道地盤工人高處掟建築廢料 房署: 已解僱涉事分判商及報警

近日網上流傳影片，影片長至少維持數分鐘，從中可見房署的安達臣道居屋安麗苑地盤，有工人於高處把泥頭、鐵枝、連窗框的外牆預製組等建築廢料直接掟落樓；期間揚起塵土、轟然作響，拍片者目睹此情景，亦不禁接連發出「嘩」聲，附近道路仍有車和人如常經過，非常危險。房委會回覆傳媒查詢指，已派員到現場跟進及了解事件，總承建商已即時解僱相關分判商，並已向勞工處及警方報案。

涉事地盤為房署的安達臣道石礦場R2-8用地的公營房屋項目，正進行上蓋工程。房署表示，署方人員得悉事件後已到地盤了解情況。該署對於總承建商從高處棄置建築廢料此等惡劣手法絕不容忍，管理層昨天早上已立即面見及責成總承建商制止此等劣行。

不排除工人不聽指示

房署指總承建商有要求各分判商須將大樓各樓層的垃圾暫時寄存於每層指定單位內，故不排除有工人不聽指示，為求省時及省力，擅自採用不安全的方式，將垃圾從高處扔下。總承建商已即時解僱相關分判商，並已向勞工處及報案。

署方已責成總承建商必需安排所有雜項工人重新接受工地整理的安全訓練，並指出在任何情況下不得把垃圾從高處扔下。房屋署駐地盤人員亦已立即加強巡查地盤及工人擺放及處理建築廢料的安排。