安達臣道天橋被揭超支延誤　帳委會批部門欠協調乏諮詢

秀茂坪安達臣道行人天橋工程去年被審計報告揭發，政府在未完成設計便招標，批出合約後卻大幅修改設計，導致工程延誤和超支近10億元。政府帳目委員會極度關注事件，批評負責設計的政策局和部門缺乏協調，亦未有進行有效的地區諮詢，強烈認為政府應汲取教訓。

促政策局採措施減超支延誤

委員會今日(19日)就審計報告關於安達臣道天橋工程章節發表報告書，強烈促請負責工程計劃的決策局，日後應更積極擔當主導項目經理的角色，協調各部門在推展工程項目的工作，特別是加強與持分者溝通、同步招標採購工程合約、檢視工程計劃費用的估算方法，以及加強工程項目的風險管理，以減低超支和延誤風險。