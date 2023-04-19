安達臣道天橋被揭超支延誤　帳委會批部門欠協調乏諮詢

秀茂坪安達臣道行人天橋工程去年被審計報告揭發，政府在未完成設計便招標，批出合約後卻大幅修改設計，導致工程延誤和超支近10億元。政府帳目委員會極度關注事件，批評負責設計的政策局和部門缺乏協調，亦未有進行有效的地區諮詢，強烈認為政府應汲取教訓。
促政策局採措施減超支延誤
委員會今日(19日)就審計報告關於安達臣道天橋工程章節發表報告書，強烈促請負責工程計劃的決策局，日後應更積極擔當主導項目經理的角色，協調各部門在推展工程項目的工作，特別是加強與持分者溝通、同步招標採購工程合約、檢視工程計劃費用的估算方法，以及加強工程項目的風險管理，以減低超支和延誤風險。
謝偉俊：規劃改變先前諮詢即失意義
帳委會副主席謝偉俊表示，事件反映政府在推動發展項目時，或未能充分掌握公眾的反對意見。他指，審批撥款的立法會財委會以往對爭議性較大的項目，會有「衝擊性」反對行為，而現時財委會則常被指「5分鐘通過題目，幾十億嘅都係咁過」，認為現時的議會要從這兩個極端找出一個平衡點，「如果官方完全唔理諮詢結果或者反對聲音就馬上去馬，係咪一個最好方法呢？」
謝偉俊又以啟德的簡約公屋選址為例，指當區原有規劃因簡約公屋而改變後，先前進行的諮詢或已變得沒有意義，而報告提及的安達臣道行人天橋工程，當項目出現重大改變時當局亦應重新諮詢。帳委會主席邵家輝表示，分區委員會、關愛隊等都可作為反映市民意見的角色，而民政專員亦會與地區人士有密切聯繫。