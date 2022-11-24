安達臣道行人天橋規劃混亂 審計署斥倉卒招標 枉花10億公帑

觀塘安達臣道發展區近十年大興土木，建造大量公營房屋，同時基礎設施亦配合發展；其中，連接附近社區的一組天橋，在規劃和建造時卻失誤連連，浪費公帑。最新審計報告指出，政府在安達臣道建造行人天橋時未完成設計就招標，批出合約後卻大幅改動行人天橋系統設計，並要興建多一條天橋，整個工程計劃的建造開支超支近10億元。天橋啟用後，3年來錄得183宗升降機暫停個案，最長更暫停達10日。審計署建議部門日後應在招標前敲定工程設計，避免大幅改動設計及引致申索；並密切監察有關升降機的表現，以維持可靠而有效率的服務。 審計署昨公布最新審計報告，包括審視安達臣道發展工程計劃的管理。報告指，項目原本計劃興建3條行人天橋，為了配合公屋2015年入伙目標，土木拓展工程署於2007年9月開始招標，2008年1月批出工程合約。惟房屋署於2009年3月完成交通檢討研究，建議大幅修改3條行人天橋的設計，以及增建多一條行人天橋，獲政策局接納。

至於涉及平整建築地台和相關土力及斜坡鞏固工程，以及3條行人天橋的建造工程合約開支為28.443億元，較合約金額超支7.813億元，包括因應行人天橋系統設計大幅改動，顧問公司在天橋施工時發出141份更改令，涉款1.86億元；就承建商要求延長合約期和追討延期完工費用簽訂補充協議，涉款7,010萬元。另當局就增建新的天橋批出新合約，最終合約金額為1.679億元。 審計署建議，當局日後推展土地平整和基礎設施工程項目時，應在合約招標前敲定工程設計，以避免於合約批出後大幅改動設計和引致承建商申索。而在工程項目有迫切時限，但部分工程細節未能敲定時，應慎重考慮相應的處理措施，減低於合約批出後因設計大幅改動而衍生的風險；同時要記錄採用有關合約安排的理據。 報告同時提出，機電工程署負責維修保養的4條行人天橋共17部升降機，於2019至2021年的3年間，錄得183宗升降機服務暫停個案，平均暫停時間為10小時，最長更達242小時，即10天。審計署建議運輸署持續檢討行人天橋的使用情況，包括行人容量是否足夠；路政署和機電工程署亦應續密切監察有關天橋升降機是否正常運作，並繼續監察升降機表現，以維持可靠而有效率的服務。

