安達臣道行人天橋規劃混亂 審計署斥倉卒招標 枉花10億公帑

觀塘安達臣道發展區近十年大興土木，建造大量公營房屋，同時基礎設施亦配合發展；其中，連接附近社區的一組天橋，在規劃和建造時卻失誤連連，浪費公帑。最新審計報告指出，政府在安達臣道建造行人天橋時未完成設計就招標，批出合約後卻大幅改動行人天橋系統設計，並要興建多一條天橋，整個工程計劃的建造開支超支近10億元。天橋啟用後，3年來錄得183宗升降機暫停個案，最長更暫停達10日。審計署建議部門日後應在招標前敲定工程設計，避免大幅改動設計及引致申索；並密切監察有關升降機的表現，以維持可靠而有效率的服務。
審計署昨公布最新審計報告，包括審視安達臣道發展工程計劃的管理。報告指，項目原本計劃興建3條行人天橋，為了配合公屋2015年入伙目標，土木拓展工程署於2007年9月開始招標，2008年1月批出工程合約。惟房屋署於2009年3月完成交通檢討研究，建議大幅修改3條行人天橋的設計，以及增建多一條行人天橋，獲政策局接納。
至於涉及平整建築地台和相關土力及斜坡鞏固工程，以及3條行人天橋的建造工程合約開支為28.443億元，較合約金額超支7.813億元，包括因應行人天橋系統設計大幅改動，顧問公司在天橋施工時發出141份更改令，涉款1.86億元；就承建商要求延長合約期和追討延期完工費用簽訂補充協議，涉款7,010萬元。另當局就增建新的天橋批出新合約，最終合約金額為1.679億元。
審計署建議，當局日後推展土地平整和基礎設施工程項目時，應在合約招標前敲定工程設計，以避免於合約批出後大幅改動設計和引致承建商申索。而在工程項目有迫切時限，但部分工程細節未能敲定時，應慎重考慮相應的處理措施，減低於合約批出後因設計大幅改動而衍生的風險；同時要記錄採用有關合約安排的理據。
報告同時提出，機電工程署負責維修保養的4條行人天橋共17部升降機，於2019至2021年的3年間，錄得183宗升降機服務暫停個案，平均暫停時間為10小時，最長更達242小時，即10天。審計署建議運輸署持續檢討行人天橋的使用情況，包括行人容量是否足夠；路政署和機電工程署亦應續密切監察有關天橋升降機是否正常運作，並繼續監察升降機表現，以維持可靠而有效率的服務。
屯門公路工程增2億元開支
另外，審計署同時審視屯門公路重建及改善工程，相關6份合約只有一份如期完工，其餘合約的工程都遲2.1至13.2個月才完工。報告指出，路政署雖在設計階段進行過土地勘測，但批出合約後才發現若干斜坡的實際土地狀況與規劃及設計階段時所假設的不同，須發出約660份更改令，額外增加約2億元工程開支。有承建商在橋樑打樁工程時才遇到未能預見的海泥層，須更改橋樑地基和鋼筋土牆位置。另工程期間有居民關注擬建鋼筋土牆過於接近其屋苑，又要改動擋土構築物的位置，並將擬建的鋼筋土牆改為鋼筋混凝土牆。
審計署亦指出，工程曾發生2宗致命意外，以及43宗非致命而須予呈報的意外，即有人受傷並喪失工作能力超過3天的意外。有承建商曾4次延遲呈報意外，最長遲報約11個月。審計署認為建築工地安全有可予提升之處。
審計署同時建議，日後推行涉及斜坡工程或橋樑工程的道路工程計劃時，路政署須提醒人員及顧問遵從相關工地勘測的指引，嚴格審視斜坡狀況，並把相關斜坡工程納入合約；且改善地區諮詢程序，更妥善地處理持份者的關注；為設計及建造總價合約擬備文件時，亦要嚴格核實合約文件，以確保資料齊全準確。