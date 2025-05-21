安達臣道首置盤貪污案｜全部6座樓鋼筋配置偏離圖則　廉署拘10人包括分判商及地盤監工

廉政公署偵破一宗涉及住宅項目地盤的罕見貪污造假案，有地盤分判商涉嫌透過金錢、高級餐廳和夜總會等款待，行賄工程監督人員，以換取寬鬆監管鋼筋工程，懷疑藉此提高利潤，大判、分判商東主與員工及顧問公司員工等10人落網。消息指，案件涉及長實在安達臣道的「港人首置」項目。

廉署去年8月接獲舉報指，觀塘區安達臣道一個正興建的私人發展項目，有分判商懷疑想提高利潤，透過貪污賄賂地盤監督工程人員，要求「隻眼開隻眼閉」寬鬆監管，容許扎鐵工程有不符合圖則的鋼筋配置。經調查後，廉署上星期採取行動，拘捕10名年齡介乎29至52歲男子，涉嫌行賄、受賄、串謀詐騙和使用虛假文書等罪行，包括1名總承辦商員工、5名分判商東主、經營者或員工，以及4名工程顧問公司駐地盤監督工程人員。

分判商涉提供不同「甜頭」與款待換取寬鬆監管

廉政公署執行處總調查主任雷家聰指，起初投訴只牽涉項目6座大廈的其中一座，在屋宇署配合下再發現餘下5座均有同類情況。他稱，有分判商涉嫌提供不同「甜頭」與款待換取寬鬆監管，包括價值數千元至數萬元不等的利是、大量月餅券、到人均消費2,000元至3,000元的高級餐廳用膳，以及到夜總會消遣2萬至3萬元等，合共涉款和禮物總值仍在調查。