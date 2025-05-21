安達臣道首置盤貪污案｜全部6座樓鋼筋配置偏離圖則　廉署拘10人包括分判商及地盤監工

廉政公署偵破一宗涉及住宅項目地盤的罕見貪污造假案，有地盤分判商涉嫌透過金錢、高級餐廳和夜總會等款待，行賄工程監督人員，以換取寬鬆監管鋼筋工程，懷疑藉此提高利潤，大判、分判商東主與員工及顧問公司員工等10人落網。消息指，案件涉及長實在安達臣道的「港人首置」項目。
廉署去年8月接獲舉報指，觀塘區安達臣道一個正興建的私人發展項目，有分判商懷疑想提高利潤，透過貪污賄賂地盤監督工程人員，要求「隻眼開隻眼閉」寬鬆監管，容許扎鐵工程有不符合圖則的鋼筋配置。經調查後，廉署上星期採取行動，拘捕10名年齡介乎29至52歲男子，涉嫌行賄、受賄、串謀詐騙和使用虛假文書等罪行，包括1名總承辦商員工、5名分判商東主、經營者或員工，以及4名工程顧問公司駐地盤監督工程人員。
分判商涉提供不同「甜頭」與款待換取寬鬆監管
廉政公署執行處總調查主任雷家聰指，起初投訴只牽涉項目6座大廈的其中一座，在屋宇署配合下再發現餘下5座均有同類情況。他稱，有分判商涉嫌提供不同「甜頭」與款待換取寬鬆監管，包括價值數千元至數萬元不等的利是、大量月餅券、到人均消費2,000元至3,000元的高級餐廳用膳，以及到夜總會消遣2萬至3萬元等，合共涉款和禮物總值仍在調查。
涉事地盤去年10月已被屋宇署飭令停工，廉署其後進行俗稱「開皮」的大規模鑿開石屎檢查，發現大量鋼筋配置偏離圖則，包括較疏落、粗幼不符、移位等，個別樓層之間的柱位鋼筋最多移位530毫米。雷家聰表示，有被捕人承認未有檢查出問題的鋼筋配置並在表格虛報檢驗符合圖則設計，又發現工程的鋼筋人手有相應減少，相信配合前線減少使用鋼筋，利潤應有所提升。
大廈整體主力鋼筋數目較圖則少不多於10%
屋宇署總結構工程師高美儀指，檢查後發現大廈整體主力鋼筋數目較圖則所示缺少不多於10%，在考慮整體配置、周邊混凝土牆設計後，認為足以分擔負載，事件未有對大廈結構構成明顯危險，但已經要求項目註冊結構工程師和註冊承建商，提交事故報告和補救方案，包括為建築物局部加固、拆卸部分構件並重新落鋼筋及石屎，又考慮檢控有關人士。
屋宇署又主動巡查涉案承辦商其餘5個私人發展項目，未發現有鋼筋數目、位置與圖則不符的情況或明顯結構安全問題，但都會去信5個項目的發展商，要求全面覆核相關監督紀錄和交報告，然後再聘請獨立認可實驗室檢測及交報告。至於今次的地盤，署方說個案仍在調查，地盤如要復工需要修補欠妥地方修補及令屋宇署滿意。
廉政公署執行處首席調查主任鄭礎明形容，今宗案件非常罕見，調查期間亦有專業人士持同樣看法，又說向被捕人士了解後，有信心確認今次屬個別事件。高美儀同樣強調這宗案件是罕有的個別事件，重申政府絕不容許和姑息違法事件，屋宇署建築工程監管制度嚴謹、運作良好，又會因應今次個案把抽驗石屎前鋼筋配置檢查的抽查百分比由12%項目增至25%，落石屎後的抽查也會以25%為恆常目標。
長實：初步完成檢視項目工程 與屋宇署商討後續處理
據報，涉案項目是長實在安達臣道的「港人上車首置盤」，6幢住宅建成後將提供接近3,000個單位。資料顯示，屋宇署去年曾發現地盤有6條橫樑的鋼筋配置，少於較批准圖則的要求，另地盤去年兩度向地政總署申請預售樓花遭拒。長實回應查詢時表示，對於安達臣道發展項目之地盤分判商涉嫌行賄顧問公司員工表示高度關注，集團已初步完成檢視項目工程，並正與屋宇署商討適當後續處理，強調支持廉政公署的行動，保障香港廉潔營商環境。