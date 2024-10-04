安達臣首置盤缺鋼筋　屋宇署：整體建築物無明顯危險

有傳媒報道，長實位於觀塘安達臣道首置項目地盤出現工程問題。報道引消息指，第3座樓宇缺少最少4條鋼筋，地盤於上周六(28日)起停工，同時引述屋宇署提到收到市民舉報，9月底確認涉事樓宇有6條橫樑的鋼筋配置與批准圖則不一致，強調整體建築物沒有明顯危險，已責成結構工程師及註冊承建商提交報告，要署方滿意有關報告後才可復工。
長實：紮鐵及鋼筋工序並未完成
據了解，涉事地盤由長實負責發展，最初由精進建築工程承建，但精進旗下地盤接連發生數宗奪命工業意外後，被屋宇署拒絕續牌，工程於2023年11月起，由曾屬「精進系」的卓越天工接手工程。長實回應傳媒查詢時澄清，表示有關樓宇的紮鐵及鋼筋工序仍在進行中，並未完成，駐地盤結構工程師會亦未進行相關檢測。長實營業部首席經理郭子威今日(4日)下午指，正興建的安達臣首置盤工程問題未有進一步補充，又指出賣地章程已交代項目所有發展細節，未來銷售安排則會按投地時時間表推進，他強調現時仍順利。
屋宇署：整體建築物無明顯危險
屋宇署證實於8月下旬接獲舉報，指安達臣道一地盤正進行的上蓋工程有部分結構的鋼筋，未有依照《建築物條例》標準安裝。署方非常重視事件，自9 月初先後4次派員到地盤視察地盤工序、工程質素及地盤安全等。於9月26日的視察中，署方人員發現地盤第3座第29樓正在進行鋼筋屈紮工序，當中有6條橫樑的鋼筋配置較批准圖則的要求為少，但整體建築物沒有明顯危險。由於當日註冊結構工程師代表及註冊承建商代表均未能即時提供合理解釋，屋宇署人員於翌日(27日)召見項目註冊結構工程師，並要求對方提交詳細調查及糾正工程報告，包括所需的額外抽樣測試，以判斷第三座其他樓層以至其他座數是否存在類似情況。
整個地盤9月28日起已停工
安達臣道發展項目整個地盤已於9月28日起停工，以便進行署方要求的調查。除詳細調查及糾正工程報告外，署方亦已要求提交加強地盤監督的建議。只有在這些報告和建議遞交後並獲署方表示滿意，整個地盤才可復工。屋宇署正繼續調查有關事件，當收到註冊結構工程師就有關事件提交的報告後，會考慮合適的執管行動。署方亦正檢視由同一承建商負責的其他7個私人發展項目上蓋工程，會加強地盤巡查，檢視地盤安全及工程質素。安達臣道發展項目共有6幢多層住宅大樓，其中3幢樓高32層，其餘3幢樓高24層，該6幢大樓正進行上蓋工程，已完成的混凝土結構樓層由22層至29層不等。此外，該發展項目亦將會興建9幢單層獨立屋。