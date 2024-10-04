安達臣首置盤缺鋼筋　屋宇署：整體建築物無明顯危險

長實就相關報道作出澄清，表示有關樓宇的紮鐵及鋼筋工序仍在進行中，並未完成(資料圖片)

有傳媒報道，長實位於觀塘安達臣道首置項目地盤出現工程問題。報道引消息指，第3座樓宇缺少最少4條鋼筋，地盤於上周六(28日)起停工，同時引述屋宇署提到收到市民舉報，9月底確認涉事樓宇有6條橫樑的鋼筋配置與批准圖則不一致，強調整體建築物沒有明顯危險，已責成結構工程師及註冊承建商提交報告，要署方滿意有關報告後才可復工。

長實：紮鐵及鋼筋工序並未完成

據了解，涉事地盤由長實負責發展，最初由精進建築工程承建，但精進旗下地盤接連發生數宗奪命工業意外後，被屋宇署拒絕續牌，工程於2023年11月起，由曾屬「精進系」的卓越天工接手工程。長實回應傳媒查詢時澄清，表示有關樓宇的紮鐵及鋼筋工序仍在進行中，並未完成，駐地盤結構工程師會亦未進行相關檢測。長實營業部首席經理郭子威今日(4日)下午指，正興建的安達臣首置盤工程問題未有進一步補充，又指出賣地章程已交代項目所有發展細節，未來銷售安排則會按投地時時間表推進，他強調現時仍順利。