宋皇臺監測點錄沉降公營屋停打樁　倪學仁料項目初部評估與現實或有出入

結構工程師倪學仁向《am730》表示，打樁工程導致沉降不算罕有，在私樓地盤亦常見，視乎沉降成因可採取不同方案應付，例如使用鑽孔技術或其他樁減少打樁震動的影響，若沉降成因與抽水有關，則可以灌漿取代，再輔以保護措施，減少工程的沉降問題。

啟德發展區2B3號地盤的公營房屋發展項目正進行打樁，港鐵屯馬綫宋皇臺緊急出口的其中一個監測點6月5日的沉降記錄達到20毫米的預設停工指標，房委會按程序暫停在有關緊急出口30米範圍內的打樁工程。

倘附近涉水管煤氣喉則較複雜

他表示，項目的設計師現時要向房委會提交替代方案，再由房委會審批，再準備落實施工，過程需時，但實質停工時間視乎沉降的原因和應對方案。他續指，若工地附近地下有較多水管和煤氣喉等對沉降敏感的設施，制訂替代方案則較複雜。

他又指，因應沉降的嚴重性，地盤有三個階段的應對行動，最輕微的首個階段為警告，今次停工是最嚴重的階段，但強調沉降問題可以直接達到停工階段，不代表承建商未能在沉降初段發現問題。他估計，項目的初部評估或與現實有出入，「因為在地底看不清楚」，故現時要修改施工方法。

港鐵表示，留意到政府就啟德發展區2B3號地盤的公營房屋發展項目的一個監測點錄得沉降幅度達到預設停工指標，並作出的部分工程停工指示。港鐵已確認鐵路安全不受影響，並會持續監察。