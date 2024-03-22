宋皇臺站聖山遺粹展今起重開 展品增兩成半 加二維碼窺宋代香港風貌

港鐵在興建宋皇臺站時，在地底發現宋元時代的古井、接連的引水槽，以及大量古物，由考古專家協助下考古發掘。車站開放後，古物古蹟辦事處在宋皇臺站內設「聖山遺粹」展覽，相關展品最近完成更新工作，500件展品以陶瓷器為主，大部分為首次展出。
「聖山遺粹」展覽自2021年6月展出以來首次更新，除更換原有七成、3年前起展出的「宋皇臺出土宋元文物展」的文物外，還新增專題展覽——「宋皇臺與海上貿易」。是次展品亦由之前400件增至500件，包括宋元時期龍泉窰系青瓷、青白及淺青釉瓷、文房用具、建築構件、銅幣、香爐、墨書銘陶瓷器等。
古蹟辦指，「宋皇臺與海上貿易」部分展出從宋皇臺出土的浙江龍泉窰的青瓷、福建窰口的黑釉盞及梅瓶等中國外銷陶瓷，不少器物上都印有文字或墨書陶文，是研究宋代海上絲綢之路的珍貴資料。
展覽更利用二維碼，以文字、圖片和語音導賞介紹宋人的生活，例如飲茶、鬥茶、焚香、文人生活、建築、貨幣、物流運輸等，參觀市民掃描附於展櫃的二維碼，即可了解宋代香港的生活風貌。
興建宋皇臺站時發現古物，港鐵公司委託考古專家考古發掘，考古工作2012年展開，2015年完成，共發現70多萬片文物，以宋元時期陶瓷器物為主，文物移交則在2017及2018年分批進行。古蹟辦與港鐵公司合作，安排有關出土文物自2021年6月起，分批在站內展出，方便市民了解考古發掘的成果。