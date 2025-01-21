完善社區醫療服務大聯盟成立　促請政府興建黃大仙全科急症醫院

爭取在黃大仙興建全科急症醫院

聯盟有106名不同界別人士參加，包括立法會議員、區議員、醫務衞生界別人士等，希望透過相關界別的專業人士及不同持份者集思廣益，提出有效可行的政策倡議。聯盟發起人之一的李慧琼指出特別是黃大仙區，長者人口和基層人口較多，問題尤其凸顯，值得特區政府關注和正視，她促請政府在黃大仙覓地興建全科急症醫院。除了黃大仙區，綜觀整個九龍區人口老化情況加劇，李慧琼指出九龍醫院以平房、低層設計，建議政府研究重建九龍醫院，善用地方。當局計劃當啟德醫院啟用後，將伊利沙伯醫院大部分服務搬至新醫院，但大聯盟期望保留伊利沙伯醫院原來的醫療用途。

啟德醫院未來會成為區內的重點醫院，不過九龍東立法會議員顏汶羽關注啟德的交通配套相對落後，遠離幾個港鐵站，而是靠近九龍灣商貿區，他期望日後興建的的東九龍智慧綠色集體運輸系統可連接到醫院。