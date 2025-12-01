宏福苑世紀火災146人罹難 79人傷 市民獻花悼念 人龍逾2公里

大埔宏福苑五級火焚毀7廈釀逾二百死傷。警方昨交代最新情況，指火災截至昨下午4時共釀146人罹難，79人受傷，約40多人仍未能聯絡上，在已確認的92名死者中，有33名男性、59名女性，年齡介乎1至97歲，另54具遺體身份有待辨認，100宗個案界定為無法追查，不排除死亡數字仍會上升。警方昨已進入並完成宏建閣及宏泰閣的搜索，宏盛閣搜索工作則仍繼續，即目前7幢起火大廈中已有4幢完成搜索。連日來大批市民到宏福苑獻花悼念，昨人龍長達兩公里，盼「逝者安息、生者堅強」。

警方災難遇害者辨認組(DVIU)昨繼續進入火場搜索和蒐證，包括宏盛閣、宏建閣，以及災情較嚴重的宏泰閣；截至昨中午已有數具懷疑遺體從火場抬出。警方表示，昨先後發現30具遺體，當中包括12具早前消防已發現，但在優先搜救生還者原則下，未有移離或處理遺體。換言之，昨新發現的遺體共18具，其中以宏泰閣數目最多。警務處災難遇害者辨認組主管鄭嘉俊指：「不太適合在此講述遺體的狀態。在搜索行動中，樓宇的房間、梯間、走廊、天台，都有發現遺體。」

54具遺體身份待辨認

警方指，早前報稱的失聯人士中，成功聯絡的159人已確認安全，有92人證實離世、37人受傷，另有54具遺體身份有待辨認。餘下尚有約40人失聯，會盡力尋找。另有100宗個案已界定為無法追查。警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢解釋，「無法追查」原因包括未能再聯絡報案人，之前提供資料非常零碎，報案人澄清相關人士非宏福苑住戶，報案人並無失聯親友的確實地址且多年沒有聯絡等。

另外，提及唯一未受火警波及的宏志閣仍未能解封，警務處新界北總區指揮官林敏嫻解釋，稱屋苑範圍非常惡劣，焚毀的大廈屋內滿目瘡痍、燈光黑暗，外圍亦有很多已墮下的冷氣機、棚架，高空物品搖搖欲墜，在未完全安全的情況下警方不會考慮解封，但強調會盡快完成蒐證和清理危險物品。房屋署副署長(發展及建築)梁洪偉表示，房屋署已初步勘察其中6幢樓宇超過1,500伙，確認它們樓宇結構沒有即時危險，但有小量單位損毀較嚴重，已經即時安排緊急維修，以讓警方、消防等入內蒐證，餘下的宏新閣和宏昌閣的初步勘察工程亦已在昨日展開。

一場世紀火災除奪去逾百居民性命外，現場還有多名外籍家庭傭工及參與維修工友罹難。菲律賓駐港總領事館確認1名菲傭在火災中離世、1人受傷、12人情況有待確定；印尼駐港總領事館則指，截至上周六已確認有7名印傭不幸罹難，3人受傷，並估計，約有140名印尼公民在宏福苑居住及工作，截至周六晚已確認其中86人下落，惟仍有45人下落不明。建造業總工會理事長周思傑稱，有4名工友在宏福苑大火中死亡，1名工友仍下落未明，另外有2名工友正在醫院治療，估計仍有部分工友失聯。

