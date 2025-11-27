宏福苑外牆架竹棚連圍網 專家料風高物燥燃雜物肇禍

大埔宏福苑發生五級火，正進行大型維修的屋苑8座大廈外牆均搭有竹棚架和圍網。香港執業安全師學會會長李光昇表示，竹棚和符合政府要求的阻燃棚網本身並不容易燃燒，棚架起火主要因為有大量雜物，這些雜物容易被工程期間產生的火屑引燃，繼而起火；加上近日天氣乾燥及有風，兩者相互作用便容易釀成大火。

李光昇接受本報訪問表示，竹棚本身並不容易燃燒，即使用普通打火機或蠟燭，也會「燒好耐先著」，惟如果地盤的棚架留有大量雜物如紙箱，在風高物燥的環境下，工程燒焊或磨機時產生的火花彈到雜物上，便容易燃起雜物並蔓延至棚網，「火乘風勢，風助火威。」他特別提到，勞工處守則列明棚網需要符合一定的阻燃標準，以降低火災風險，惟部分地盤或會轉用較平、質素較差的棚網，至於今次棚網是否合規格就有待化驗，「肉眼分唔到。」