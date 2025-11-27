宏福苑外牆架竹棚連圍網 專家料風高物燥燃雜物肇禍

大埔宏福苑發生五級火，正進行大型維修的屋苑8座大廈外牆均搭有竹棚架和圍網。香港執業安全師學會會長李光昇表示，竹棚和符合政府要求的阻燃棚網本身並不容易燃燒，棚架起火主要因為有大量雜物，這些雜物容易被工程期間產生的火屑引燃，繼而起火；加上近日天氣乾燥及有風，兩者相互作用便容易釀成大火。
李光昇接受本報訪問表示，竹棚本身並不容易燃燒，即使用普通打火機或蠟燭，也會「燒好耐先著」，惟如果地盤的棚架留有大量雜物如紙箱，在風高物燥的環境下，工程燒焊或磨機時產生的火花彈到雜物上，便容易燃起雜物並蔓延至棚網，「火乘風勢，風助火威。」他特別提到，勞工處守則列明棚網需要符合一定的阻燃標準，以降低火災風險，惟部分地盤或會轉用較平、質素較差的棚網，至於今次棚網是否合規格就有待化驗，「肉眼分唔到。」
金屬棚或不受熱倒塌
至於以金屬棚架取代竹棚會否減低火警嚴重程度，李光昇直言金屬「燒得兩燒都會軟」，重量較大而可能整個棚架倒塌；又指今次宏福苑火警有別於兩年前尖沙咀海員之家的四級火，因為該處屬興建中地盤，但今次是已入伙民居，火屑波及有傢俬的單位內便會加劇火勢，「呢下先恐怖。」他又指，本港建築抗火能力高，一般都有兩小時抗火能力，加上燒棚產生熱力有限，相信不會對結構有特別影響，要待消防將火救熄再作檢查，「除非火勢集中……燒多過兩個鐘就難講。」
工業傷亡權益會關注起火原因及棚架保護網是否阻燃。工權會說，根據屋宇署《竹棚架設計及搭建指引》及勞工處《竹棚架工作安全守則》，棚架面上必須裝置具阻燃特性的保護幕，並符合認可標準，以減低火警蔓延風險；工權會對接連發生的棚架火警深表關注，要求相關部門盡快查明事故原因，以及棚架所用保護網是否合規。如有人違規，必須嚴肅處理。
屋宇署曾稱
主動抽查保護網物料
中環華懋大廈上月發生三級火，外牆當時同樣正搭棚和圍網進行工程，昨日宏福苑火警是約一個月內再有同類意外發生。屋宇署在上月意外後，表示會主動抽查建築地盤所採用的保護幕或保護網等物料，是否符合阻燃特性要求，又曾向所有認可建築專業人士及註冊承建商發通告，要求立即檢視建築物外牆工程使用的保護網、保護幕及防水油布等材料的阻燃性能。