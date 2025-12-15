宏福苑大火前一天 大埔富蝶邨遇火警 外賣員拉喉與街坊齊救熄

大埔宏福苑五級大火導致160人死亡，仍有6人失聯，原來於火警發生前一天，大埔一名外賣員於富蝶邨送餐時遇上火警，期間響起火警鐘聲，他在消防員抵達前與街坊合力拉消防喉救火，化解一場危機，獲網民致敬之餘，亦再次討論宏福苑事件。

乘升降機時聽到火警鐘聲 樓主11月25日在facebook群組「香港啤酒關注組」上載短片及相片發帖講述事件，發生時間剛好是宏福苑五級大火災難前一天。帖文近日於另一社交平台Threads被翻炒，引起熱議。影片可見，一位男子於濃煙下持消防喉射水；另有網民上載走廊拍攝到，樓主和街坊救火一刻，當時警鐘大響。

該外賣員稱，當晚於富蝶邨珍蝶樓送外賣，乘升降機時聽到火警鐘聲，抵達29樓時如常開門未「困𨋢」，他按顧客訂單要求將外賣掛在門口就離開。惟此時他在樓層嗅到煙味「唔對路」，已有住戶開門出來查看，他發現垃圾房位置冒出白煙，推斷從樓下升上來，跑樓梯到下層查看，見到一名大叔拿着消防喉對着垃圾房準備射水，但現場見不到火源，他向大叔直指「不是這層」，要再去下層查看，「我同阿叔講一齊落，有啲咩事互相照應」。 二人抵達25樓後，終於發現火源在垃圾房內，「場面好大煙」，大叔嘗試打爆消防喉嘴箱玻璃，他立即制止，「唔好用手，旁邊有枝細錘仔」。二人拉消防喉出來，「有個哥仔幫到手，拎住水龍頭衝個去垃圾房，我拉喉，阿叔開水掣」，他提醒哥仔「濕件衫揞口呀」，一開垃圾房門，「啲濃煙湧晒出嚟走廊，佢吸咗兩啖濃煙搞唔掂，我同阿叔接力射水，濃煙向上升，我哋踎咗喺度（避免吸入過量濃煙）」。

戴頭盔面鏡「頂煙」 消防到場前成功救熄 救火期間，一名女住戶子用毛巾掩口站在滿佈濃煙的走廊，他立即大叫「快啲走呀，企喺到做咩呀，落樓梯呀」。外賣員指此時大叔被濃煙阻礙視線，「睇唔清楚搞唔掂，接力等我嚟，你去樓梯避一避，叫其他幫到手嘅，拉多一枝喉上嚟，依到我頂住先（我戴住頭盔有面鏡頂住啲煙）」。他最終找到火源在垃圾房內一個垃圾桶，終成功救熄，此時消防員才剛到現場，他向消防員說「交畀你哋喇！」。 外賣員救火後，滿身大汗走20多層樓梯往地面，見到有公公婆婆帶着孫兒下樓，他告知對方「我救熄咗，消防員善後緊，返屋企啦，咪行喇」。外賣員事後有感而發，「當然要判斷自己做唔做到，可唔可行，幸運地住戶發揮合作精神，先可快速救熄場火，香港人，獅子山精神」。

網民稱「一日之差兩個局面」 不少人大讚外賣員英勇，亦再次討論宏福苑事件，「佢一個人幾乎解決咗成件事，簡直MVP」、「一個救全棟，勇士」、「希望佢拎到好市民獎」、「世上沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人」、「一日之差兩個局面」、「英雄，證明消防喉同警鐘真係好有用！宏福苑真係人禍嚟！」、「其實上次宏福亦有人咁做，重點係水喉冇水同埋消防鐘冇響真係爭好遠」、「有水救到火，根本就唔使死咁多人」、「諷刺嘅係其實段片發生喺大型災難前一日，所以消防裝備真係好重要」，亦有網民猜測「食完煙將煙頭掉落垃圾堆走人，呢啲實唔會認」。