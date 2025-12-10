宏福苑大火增至160死 6人仍失聯 一遺骸來自兩人 現場再發現疑似人骨待化驗

大埔宏福苑大火發生至今已兩星期，當局連日為死者遺體作DNA科學鑑證及排查失聯人士等工作。警務處長周一鳴昨稱，人員在一具早前發現的遺體不同部位抽取DNA後，確認遺骸其實來自兩人，分別是一名老婦及其家傭，故大火死亡人數增至160人。另外，在移除大廈棚架後，現場再發現一塊懷疑人類骨頭，但仍有待檢驗，不排除再調整死亡人數。警方追查失聯個案亦有進展，除確認部分人安全外，有4人在火警前3個月至11年已離世，目前尚餘6人仍失聯。

周一鳴聯同警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢昨交代最新情況。當局已完成第二階段遺體搜查行動，並持續作科學鑑證及一連串工作。警方確認在早前帶離災場的其中一具遺體中，驗出兩人DNA，分別屬一名婆婆及其家傭，因此火災確認死亡人數增加1人，至160人。另外，在包圍大廈一帶的棚架被移除後，再發現一件懷疑人類骨頭，有待檢驗確定是否屬人骨或屬已知死者；消防處亦已將7座受影響大廈升降機槽內的水泵走，無發現任何遺體。 至於已發現的160具遺體中，120具已經科學鑑證確認身份。周一鳴指，目前政府化驗所與法醫已優先處理DNA配對，較以往一般需要2至3星期，縮短至1周內出結果；他直言同事已日以繼夜工作，過去數天共向162位家屬取得DNA樣本，並將繼續與家屬聯絡抽取樣本作校對，希望早日讓家屬了解情況。

有失聯個案查明已離世11年 對於追查失聯個案，曾淑賢透露，截至昨下午4時，早前接獲的31名失聯人士中，經排查確定其中24人情況。當中12人安全，包括2人不在港居住、2人非宏福苑居民、1人較早前已入住老人院、亦有1人於懲教署羈留中心由懲教署看管，6名宏福苑居民安全。另有4人在火警前的3個月至11年已離世，料親友不知其近日情況而求助，其餘9人為火災中的死者。警方將加緊追查餘下6名失聯人士下落。另外，醫管局昨指，早前有79名火災傷者送公立醫院接受治療，當中55人已出院，仍留院的24名傷者全部情況穩定。 警方又指，第三階段工作將與房屋署合作，會拆除7個受影響大廈外牆的棚架及棚網。警方早前已用無人機助搜查，並未在外牆的棚網及棚架尋獲遺骸；將待棚架及棚網拆除後再進行最後階段的搜查。至於警方早前就火災設立熱線電話，收集火災相關影片或相片。周一鳴透露，過去一周熱線共接獲79人舉報，共提供520張相片和412段影片協助調查；而與火災有關騙案則增至21宗。 候任議員關注宏福苑火災善後 第八屆立法會選舉周日結束，新當選的候任議員昨聯同現屆議員會見傳媒。多位候任議員表示，會全力支持行政長官及特區政府開展大埔火災後的各項善後工作及推動改革，並認為這是之後立法會工作重中之重，承諾會加速審批撥款，堵塞法律漏洞，為香港災後重建及美好未來出一分力。