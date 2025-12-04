宏福苑大火奪159命 31人失聯 居民返宏志閣拾細軟：望8幢一起重建

宏福苑大火發生已一星期，屋苑8幢大廈7幢受災，當中宏志閣雖未被大火波及，但四周環境惡劣，大廈未解封；直至昨天居民終獲機會，於昨天或今天返回單位執拾個人物品。同時，警方已完成在7幢起火樓宇搜索，火災死亡人數累計增至159人。警務處災難遇害者辨認組(DVIU)透露，為盡量保持遺體完整，隊員不少是在損毀的樓宇中徒手挖掘，對心理和體能均有很大挑戰和衝擊。另外，警方重案組正就港島兩個屋苑維修時使用棚網涉及行使虛假文書展開調查；而發展局昨晚宣布，所有正進行大維修的樓宇，外牆棚網須於本周六或以前即時下架，再按新要求跟進處理。 警方昨在宏昌閣再發現3具遺體，火災死亡人數累計增至159人，當中140遺體已獲家屬辨認，年齡由1歲至97歲，仍有31人失聯。警務處長周一鳴稱，災難遇害者辨認組已完成7幢起火大廈的搜索。當局首次交代死者分布，最先起火的宏昌閣有70人喪生，毗鄰的宏泰閣死亡人數最多，有82人。至於宏盛閣、宏道閣及宏新閣則分別有1至3人罹難，餘下1人尚要確認居所。周一鳴表示，警方在不同單位內皆發現懷疑人類骸骨，會交法醫及政府化驗所作進一步檢測，同時嘗試測試DNA，希望能辨認身份，死亡人數有機會上調。他又指，「如果一個主力牆，都只燒剩下鋼筋，會否有機會其實他們已經變成灰燼。」



盡量保持遺體完整 DVIU徒手挖掘 警務處災難遇害者辨認組主管鄭嘉俊指，災場內充斥不同危險，亦有濃烈氣味，對隊員體能及心理均有很大挑戰。他表示：「曾經在一個樓層中，我們同事找到數具遺體，這些遺體有大有小、有老有少，甚至可能是一家人。我們的隊員要在現場控制好情緒，將這些遇難者帶出去。為了將遺體更完整地交回其家人，他們是徒手挖掘的，包括沙石、泥濘、雜物、污水。他們唯一目的，就是想保持遺體完整。」他又指，在整個搜索工作期間有同事親人不幸離世，卻仍強忍沉重心情歸隊執勤，「我為隊員的專業態度致敬。」 警方指，下一步將會調查倒塌在大廈外的棚架，包括檢查棚架下有沒有遺體。 未受大火波及的宏志閣，居民於昨日及今日，可返回大廈一次取個人物品。其中，宏志閣居民霍先生目前暫居酒店，今次上樓主要拿回「衫褲鞋襪」。他又提到上樓時除了家門被破開，家中的環境未受影響，預計未來或暫借宿親戚家。已居住宏志閣十多年的盧女士就表示，主要拿回生活用品，包括證書、電腦等，若有機會仍希望在宏志閣居住，若未來屋苑要拆卸，希望8幢大廈可一同重建。 另有居民搬下一缸金魚，李先生表示因擔心浪費消防資源，不想消防員為了救金魚冒險，初時沒有登記尋寵，災後看到金魚依然頑強活着，就決定把牠們帶走。除了金魚，李先生亦取回日用品和數件外衣。居民李小姐則稱今次「攞得嘅都攞晒」，包括日用品與照片，因短期內都未必有機會再上去。



居民盼生活早日穩定 於大埔區土生土長、生活逾30年的黃小姐表示，火災對一家人生活影響極廣。她整個家庭有5戶家人居住於宏福苑，3戶住在宏志閣、2戶住在宏泰閣。災難不僅令家人整個生活被打亂，亦有家人離世，目前希望生活早日歸於穩定。黃小姐昨返家所取回日常用品和衣物，包括嬰兒手推車等；對於小朋友在火災後上學所面對的困難，她表示：「學校很好，都有資源給我們。暫時我們都只能拿一些，其實拿不完，主要都是書包、功課和筆袋。」 黃小姐與家人暫借住親戚家，不想入住過度性房屋，因被安排在元朗或粉嶺，距離遠不方便，但認同過渡房屋可解決很多人的即時需要。對於未來住屋安排，黃小姐表示須待政府定斷，「始終唯一的物業和資產都在這裡」，若要拆卸重建，她也希望8幢大廈一同重建，「剩返一棟無意思」。她認為既然事情已發生，始終都要面對；而香港人很有愛，感受到大家會陪伴着居民度過艱難時刻。 (相關新聞見A4~6)

