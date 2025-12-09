宏福苑失聯人士家屬採DNA樣本核身份 屋宇署擬本周公布棚網採樣安排

大埔宏福苑五級火造成159人死亡，仍有31人失聯；警方聯絡失聯人士及已憑相片初步辨認遺體的家屬，安排他們昨今兩天分批進行脫氧核糖核酸(DNA)口腔拭子採樣，以作科學鑑定辨別遺體身份。 就大火發生後，目前仍有多項後續工作須跟進。保險業監管局行政總監張雲正昨日透露，業界按地址在資料庫中找到約1,800張財產及意外保險保單，涵蓋家居保險、個人意外、醫療及家傭保險；另有約1萬張壽險保單，涉及終身壽險、醫療危疾及年金儲蓄，兩類保單分別涉及35間保險公司。保險公司已開始聯絡保單持有人或住戶。

張雲正稱，賠償金額變動快，暫不會公布總數。至於未來保險定價，他指出，大部分本港保險公司均有再保險支援，保險屬風險分擔機制，雖不敢保證保費不會上調，但相信不會因單一事件而全部由香港保費承擔。 房屋署統籌的緊急維修承建商昨日已完成清理宏福苑樓宇外圍雜物的工作。房屋局獨立審查組亦繼續抽取受災樓宇的混凝土芯，目前已包括5座樓宇。 就屋宇署發出的移除棚網命令，截至昨午5時，227幢私人樓宇的外牆棚網已經移除，包括兩宗由政府承建商移除，尚有3宗屋宇署已接受其延期申請的個案正進行工程，預計本周內完成。

政府又指，屋宇署爭取本周內公布一套新的安排，要求工地使用的棚網在上架前就地採樣及核實是否符合標準，以便有關外牆工程可盡早恢復。