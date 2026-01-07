宏福苑居民盼長遠安置時間表 華懋旗下「合安」無限期任屋苑管理人 麥美娟：解散法團不影響業主最終決定權

宏福苑五級火發生逾月，大埔區議會昨舉行自火災發生後首次區議會大會，議程包含跟進宏福苑火災善後及支援工作安排。期間，多名區議員關注政府善後時間表，要求當局盡快交代重建及安置安排。民政及青年事務局長麥美娟指已將有關意見轉交專責小組作考慮。她又表示，歡迎土地審裁處就解散大埔宏福苑業主立案法團管理委員會的裁決，對於華懋旗下的「合安管理有限公司」(下稱「合安」)將無限期作管理人，麥美娟強調管理人僅暫代管委會職能，不會影響業主對重要屋苑事務的最終決定權用。

大埔區議會昨會議前先默哀，宏福苑舊法團顧問、民建聯大埔南區議員黃碧嬌在默哀前從會議室後門進入會議室。她在會上表示，一直有與宏福苑居民保持聯繫，較多長者希望可在大埔區內居住，不想距離宏福苑太遠。她直言理解政府已盡力進行災後處理工作，惟因長者須覆診、湊孫，難以到其他地區長住，促請政府在大埔覓地重建，讓災民及早重返家園。「希望相關部門能夠盡快公布有清晰和有時間表的安置方案，讓宏福苑居民繼續有尊嚴在大埔生活下去。」 大埔區議員李漢祥則指，綜合居民建議，不少災民均希望能回到家中收拾細軟，尤其是較珍貴物件或謀生工具等。雖理解部門需要時間搜證調查，惟望當局可給予明確時間表，「當我們說萬事皆可期時，有些居民是感覺到遙遙無期。」盼當局可以增加與災民的溝通，優化資訊發放的途徑，讓災民心安。他亦希望有關部門盡早公布長遠而具體的安置方案，包括原址原區重置、增加一戶一社工的義工支援、大埔區內的學校支援、學校復常時間表等。除此之外，多名議員亦認為，未受大火波及的宏志閣要一併納入重建規劃。

麥美娟：居民期望已轉達黃偉綸 麥美娟昨會見傳媒時被問及宏福苑居民的安置方案及具體時間表，她表示署方已將有關意見轉交財政司副司長黃偉綸(應急住宿安排工作組組長)，相信對方會作考慮。她又表示，歡迎土地審裁處昨就解散大埔宏福苑業主立案法團管理委員會的裁決。麥美娟強調，獲委任為屋苑管理人、華懋集團旗下的「合安」，在本地物業管理行業擁有長期經驗及充足的資源，將以系統化、專業化方式處理當前複雜屋苑管理事務，保障居民合法權益和福祉。並強調管理人只是暫代原管委會職能，法團作為依法成立的法人仍然存在，不會影響業主對重要屋苑事務的最終決定權；所有重大決定，會按《建管條例》的規定召開業主大會，確保業主權利獲得充分尊重。 另外，民政事務總署將成立專班，聯同合安密切跟進各項工作。根據法庭命令，合安須每月向政府提交報告。 麥美娟又表示，理解過去一段時間，部分居民雖暫住於酒店或青年宿舍，但因尚未找到合適的居所，仍留在原先的應急住宿，酒店業界及青年宿舍營運者體諒居民需要，已多次延長住宿期限。麥美娟指，正陸續協助仍居於酒店或青年宿舍的居民，過渡至中期住宿，包括過渡性房屋、房協單位或自行在市場租賃。就部分居民因需較長時間尋找合適的中期居所，仍暫住於青年宿舍，青年宿舍營運方表明，會按實際情況酌情處理個案。

當局提請解散法團管委會：

為保護居民權益 政府早前向土地審裁處提交申請，要求解散宏福苑業主立案法團管理委員會，並委任華懋集團旗下「合安」為管理人，協助受影響業主跟進火災後續事宜，土地審裁處昨開庭處理。 政府方代表指，留意到社會近日有不同聲音及擔心，不希望任何人以火災為前提或基於「陰謀論」作惴測與指控。他們強調，申請只有一個目的，就是為保護宏福苑居民權益，而合安將不會收取報酬。若申請獲批，龔如心慈善基金已承諾會將捐款由500萬增至1,000萬元，以用作支付保安、清潔等營運支出。主要考慮到宏福苑法團管委會在火災後，需要處理前所未有亦遠超技術與專業知識的範疇；委員要處理個人情況的同時，要花大量時間及精力應對艱巨任務屬不切實際；加上政府不同部門正就事件責任問題調查，不能排除管委會可能要承擔法律後果。基於種種不明朗因素，由獨立機構一致保護業主權益才最合適。法官林美施裁決指，災後重整工作刻不容緩及複雜，宜透過第三方及中立的機構處理，因此批准政府解散管委會的申請，亦同意由合安無限期接管宏福苑運作，合安亦須每月向民政事務總署提交報告。