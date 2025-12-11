宏福苑援助基金增至34億元 每戶業主獲發10萬特別補助

大埔宏福苑五級大火發生後，政府成立「大埔宏福苑援助基金」，至今已收到外界達31億元的捐款，連同政府的3億元啟動資金，援助金總額為34億元。此外，政府又宣布，將向每個單位的業主發放一筆過10萬元的特別補助。政務司副司長卓永興表示，了解到部分業主依靠租金收入，亦有業主早前投入資金裝修，面對一定財政壓力，故發放一筆過補助。
卓永興指，各項已公布的緊急援助項目，連同最新宣布的10萬元補助，各項已公布的援助涉及約4.6億元。當中向死者家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金有106宗；向每戶受影響家庭發放10萬元生活津貼有1,617宗；向受傷人士發放5萬至10萬元補助有64宗。此外，向外傭、學生和工友發放2萬元補助分別有63、220和110宗。
他又指，31億元來自各界捐款，涉約26.3萬宗捐款。1萬元以下的捐款有約25.7萬宗，500萬元以上的約170宗，合共17億元；政府下周會公布發放捐款收據的詳情。此外，今次稅務局會特事特辦，5萬元或以下的捐款，若以轉帳方式過戶至基金戶口，只要保留有關捐款記錄作核實，可申請稅務寬減。
卓永興：倘未來住屋方案有需要 基金會作配合
對於會否提高目前發放的慰問金和生活津貼，卓永興形容支援是持續的過程，如發現居民有其他需要，會考慮需要支援的方案。他又指，支援涉及中長期，而行政長官已指派應急住宿安排工作組，研究宏福苑居民的長期住屋和居住的問題，如屆時有需要，基金會作配合。
民建聯提5安置方案
另外，各界關注宏福苑重建。民建聯昨約見財政司副司長黃偉綸，提交重建方案建議，5個方案包括原址或原區重建，原業主可換購呎數相若單位；針對按揭住戶等情況，考慮將單位按市場價格售予房委會，並可按其資產及入息情況，恩恤編配出租公屋；「換樓」安排，推出「居屋換居屋」特別方案，讓業主申請及購買居屋新單位；現金補償，將單位按市場價格售予房委會。租戶方面，向合資格租戶提供一筆過恩恤賠償金。民建聯引述黃偉綸稱，會考慮各個方案。