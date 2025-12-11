宏福苑援助基金增至34億元 每戶業主獲發10萬特別補助

大埔宏福苑五級大火發生後，政府成立「大埔宏福苑援助基金」，至今已收到外界達31億元的捐款，連同政府的3億元啟動資金，援助金總額為34億元。此外，政府又宣布，將向每個單位的業主發放一筆過10萬元的特別補助。政務司副司長卓永興表示，了解到部分業主依靠租金收入，亦有業主早前投入資金裝修，面對一定財政壓力，故發放一筆過補助。

卓永興指，各項已公布的緊急援助項目，連同最新宣布的10萬元補助，各項已公布的援助涉及約4.6億元。當中向死者家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金有106宗；向每戶受影響家庭發放10萬元生活津貼有1,617宗；向受傷人士發放5萬至10萬元補助有64宗。此外，向外傭、學生和工友發放2萬元補助分別有63、220和110宗。