宏福苑災民長遠過渡屋安置 物色近千伙可住兩周

大埔宏福苑居民災後流離失所，政府現正統籌公私營力量為災民提供住宿支援。其中民政及青年事務局已覓得1,000伙作即時緩衝安排，包括青年宿舍和酒店，受影響居民可入住1至2星期，長遠則會以1,800個政府過渡性房屋和房協專用安置屋邨單位為主，社會福利署會盡快協調，安排有需要居民入住。

領導「應急住宿安排工作組」的副財政司長黃偉綸稱，政府明白災民在應急住宿有非常迫切需要，社署社工將會聯絡不同住戶了解其需要。可供入住的青年宿舍包括深水埗南昌薈、元朗保良局李兆基青年綠洲、啟德啟航1331等；酒店就包括屯門黃金海岸酒店、香港富麗敦海洋公園酒店、沙田帝逸酒店、灣仔木棉花酒店和荃灣如心酒店等，據他了解酒店數目正持續增加。