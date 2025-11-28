宏福苑災民長遠過渡屋安置 物色近千伙可住兩周

大埔宏福苑居民災後流離失所，政府現正統籌公私營力量為災民提供住宿支援。其中民政及青年事務局已覓得1,000伙作即時緩衝安排，包括青年宿舍和酒店，受影響居民可入住1至2星期，長遠則會以1,800個政府過渡性房屋和房協專用安置屋邨單位為主，社會福利署會盡快協調，安排有需要居民入住。
領導「應急住宿安排工作組」的副財政司長黃偉綸稱，政府明白災民在應急住宿有非常迫切需要，社署社工將會聯絡不同住戶了解其需要。可供入住的青年宿舍包括深水埗南昌薈、元朗保良局李兆基青年綠洲、啟德啟航1331等；酒店就包括屯門黃金海岸酒店、香港富麗敦海洋公園酒店、沙田帝逸酒店、灣仔木棉花酒店和荃灣如心酒店等，據他了解酒店數目正持續增加。
住戶長遠情況由社工安排
長遠而言，當局會安排災民入住逾1,400個過渡性房屋及近400個房協專用安置屋邨單位，遍布大埔、葵青、元朗、柴灣、黃大仙及深水埗等區，有關單位配備水、電和淋浴設施，可供住戶煮食，社工會按住戶個別情況安排。
房協表示，正全力配合房屋局支援宏福苑火災居民，已調動轄下可供入住的空置單位，包括大埔策誠軒約90個單位，以及轄下出租屋邨內的暫租住屋單位。同時，多個發展商都宣布撥出酒店房間免費供有需要災民入住。
大埔過渡屋200戶已入住
截至昨傍晚6時，大埔區3個過渡性房屋已有約200戶受影響居民入住，包括善樓126戶共275人、樂善村33戶約70人、策誠軒4戶共14人入住。房屋局長何永賢昨晚8時在社交平台指，其他各區過渡性房屋合共仍有555個單位供入住。