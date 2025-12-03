宏福苑罹難者頭七 家屬路祭 市民到場悼念

昨日為大埔宏福苑五級大火罹難者「頭七」，家屬在現場路祭，不少市民到場悼念死者及遇難寵物，有義工留守支援有需要人士；亦有市民到九龍殯儀館獻花。警方指，死亡人數增至156人，當中仍有29具遺體尚待辨認。不少失蹤者家屬連日到廣福社區會堂翻閱相片認屍。宏志閣居民蘇先生偕妻子連日到場，希望找到住在最先起火宏昌閣高層單位的八旬雙親，至昨日終看到一張在父母單位拍攝的災後相片，二人接受傳媒訪問時，憶述照片中兩遺體疑似相擁而逝。

火災發生第7日，廣福道休憩處仍繼續有市民排隊到場獻花，涼亭內貼滿悼念紙條，有人摺千紙鶴放在現場，悼念死者及遇難寵物。路祭於下午2時開始，先是佛教儀式，約20名法師在場誦經，設有祭壇，家屬帶同白色菊花到場；約一小時後則進行道教儀式，約20名道士及相關人士進行儀式，家屬同手持鮮花，向場內祭壇鞠躬及上香。另外，殉職消防員何偉豪家屬及同袍到場路祭，他們手持白花和家屬一同悼念，有同袍淚灑當場。 九龍殯儀館亦開放禮堂供公眾弔唁和獻花，不少人帶同白鮮花前來為遇難者祈禱。有市民提及事件時哽咽流淚，期望政府成立的獨立委員會盡快認真徹查事件，憑良心查找真相。



156名死亡者中，已初步辨認的遺體有127具。當中居宏志閣低層的蘇先生夫婦早前接受本報訪問時表示，起火時收到居宏昌閣雙親電話，指火勢十分猛烈，正欲逃離。當他趕赴回來時，火勢已非常猛烈，蘇先生形容當下「沒辦法進去，也沒可能進得去」，只能先回到宏志閣與妻子和貓貓離開單位，再在現場守候。二人最終看著宏昌閣陷入火海，黃昏時電話再無法聯絡雙親；而連日來亦一直翻閱認領遺體的照片，因相片一度沒更新而感到徬徨。 至昨日夫婦表示，終看到一張在父母單位拍攝的相片有遺體，惟相中只剩下部分骨頭組織及灰，須檢驗DNA才能正式確認身份。蘇先生直言對沒法救回父母感內疚，他透露，照片全已看不出「人形」，部分化灰、部分是組織，兩遺骸似是相擁：「這是我幻想的，因為他們很恩愛，應該不會分開，相信他們一同相擁(離開)。」

對警方早前透露，部分遺體殘缺或已變灰，或較難辨認。香港聖公會福利協會服務總監陳慕寧昨在電台節目指，火警後許多居民面對失去家人時都心情矛盾，尤其是在照片辨認失聯家屬時，他們既希望得到家人消息，又害怕面對家人可能已離世。機構在現場提供情緒支援，協助輔導辨認遺體的家屬。她提到，部分家屬若無法辨認遺體，可能需長達數月的DNA基因測試以確認身份，因此徬徨。