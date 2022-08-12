官員利益申報 許正宇擁7物業最多 劉業強有456幅地及多棟物業

現屆政府主要官員及行政會議成員就任後首份利益申報資料出爐，22位問責官員中，財庫局長許正宇申報有7個物業，是司局長當中最多；文體旅遊局長楊潤雄則是唯一申報沒有物業的局長。行會非官守議員中，鄉議局主席劉業強申報新界及離島共有456幅土地，亦有多個物業，包括一幢共7個單位住宅物業。

許正宇7個物業中，有4個位於港島灣仔及中西區，其餘在內地杭州、新加坡及澳洲，部分由他全資擁有，部分與家人共同擁有，亦有由太太及其家人擁有。醫務衞生局長盧寵茂申報擁有4個單位，3個分別在南區和油尖旺區，餘下1個則為英國的空置單位，與妻子共同擁有。房屋局長何永賢亦有4個物業，3個物業位於中西區，在新加坡的一個物業仍在興建中，預計不遲於2025年底交付，均與配偶共同擁有。創科及工業局長孫東申報有4個物業及1個車位，包括九龍城1個住宅單位及1個車位由他全資擁有，2個九龍城住宅單位由配偶擁有，還有1個位於北京單位與配偶共同擁有，供家人居住。文體旅局長楊潤雄繼續是「無殼蝸牛」、唯一沒申報物業的局長。

3位司長方面，政務司長陳國基申報與配偶共同擁有3個物業，沙田和黃大仙各一個，分別用作自住及出租，另於港島東的商用物業預備出租。財政司長陳茂波申報太太持有灣仔一個住宅單位，他是該單位抵押按揭貸款擔保人之一；太太同時另持有中山一個單位作自用。律政司司長林定國申報3個住宅單位，其中一個單位連2個車位，與妻子透一間公司共同擁有有關物業。

劉業強申報在屯門、元朗、北區、大埔及大嶼山合共有456幅土地，屯門有1幢共7個單位的住宅物業自用、另有6幢住宅、多層商舖等。新加入行會之一的梁高美懿則於灣仔有2個物業、油尖旺有1個車位，在澳洲悉尼有一個物業出租。