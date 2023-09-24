官員外訪｜陳茂波訪英參觀伊利沙伯綫　以英女皇命名紫色為主調

伊利沙伯綫由港鐵公司全資附屬公司MTR Elizabeth line (MTREL)負責營運，以去年辭世的英女皇伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)命名，路線底色採用以往王室和貴族專用的「帝王紫」。

正出訪法國和英國的香港財政司司長陳茂波，倫敦時間昨日(23日)早上到訪倫敦Paddington站，了解當地鐵路伊利沙伯綫的運作情況。全長128公里、共有41個車站的伊利沙伯綫，去年5月起正式通車，每周客量達400萬人次。

陳茂波：充分顯示香港軟實力

港府表示，MTREL最近在英國國家鐵路大獎中獲頒2023年年度客運營運商大獎，以表揚其營運伊利沙伯綫的優良表現，該獎項是根據各鐵路公司在顧客服務、準時度和可靠度、安全及維持與乘客的良好溝通等方面的表現進行評核。

陳茂波讚揚本港在設計、建造和營運基建項目方面經驗豐富及備受認可，不少公共事業機構如港鐵、機管局等近年均獲邀到不同國家分享管理經驗和做法，以及營運當地重要的交通基建項目，充分顯示香港的軟實力。

盼吸引數間綠色科技企業到港

今日(24日)陳茂波亦在網誌提到，他在倫敦曾到訪國際生物製藥企業阿斯利康，又專程訪問數間綠色科技企業，積極吸引他們到港。他表示，行程可讓他們與當地商界、企業、藝術文化、學術機構等有親身交流、對話的機會，既讓他們提問和表達疑慮，也讓港府能鋪陳客觀事實和數據，較全面和深入地解說和交流，為促進日後合作創造條件。